今年年初至今，「GUM強積金綜合指數」上升9.4%，報246.6點；「GUM強積金股票基金指數」升12.9%，報331.5點；「GUM強積金混合資產基金指數」上升9.1%，報251點；「GUM強積金固定收益基金指數」上升2.8%，報129.1點。

GUM常務董事陳銳隆表示，強積金指數全線錄得正回報，儘管市場對美國經濟衰退的憂慮及日圓拆倉導致的跌幅影響，仍能穩步回升，人民銀行等機構推出近期經濟刺激「組合拳」，令港股大升。

陳鋭隆展望今年第四季強積金表現指出，中港股市隨著中央推出刺激政策，市場預期樂觀。然而美國大選臨近及地緣政治風險上升，投資者應避免集中於單一市場，股票配置方面，建議將五成投資於股票的資金配置於中港股。

此外，低風險成員可考慮配置保守基金以獲取穩定回報，並留意美國減息對債券基金的支持。

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