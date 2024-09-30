老虎國際（美：TIGR）公布，平台近期多個指標數據造好，反映市場交投活動顯著上升，在上周（9月23日至27日），平台整周交易帳戶數量和交易訂單數量創兩年內新高。其中，港股整周成交金額、交易帳戶數量和日均交易量（DARTs）均達到兩年內最高水平，成交金額和交易帳戶數分別較前一周增長221%和114%。A股整周成交金額較前一周大幅增長533%，整周交易股數增長659%。
從行業板塊來看，美股中概股（如名創優品、愛奇藝、嗶哩嗶哩、百度、京東、老虎等）和港股科技股（如騰訊、阿里巴巴、美團、小米等）是主要上漲板塊。此外，中國ETF漲幅尤為明顯，富時中國三倍做多ETF（YINN）的交易訂單量較前一周增長966%。
老虎國際創始人及CEO巫天華表示「市場流動性預期好轉以及新一輪政策的加強，推動了股市強勢反彈，老虎平台上A股、港股和中概股均出現顯著上漲，體現市場對政策利好的積極反應，也反映出老虎國際平台在處理激增交易量時的穩定性和高效性。投資者在老虎平台上不但能交易中國相關的股票，還能交易期權期貨等衍生品，有利於投資者採用不同的投資策略，抓住市場機會」。
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