從行業板塊來看，美股中概股（如名創優品、愛奇藝、嗶哩嗶哩、百度、京東、老虎等）和港股科技股（如騰訊、阿里巴巴、美團、小米等）是主要上漲板塊。此外，中國ETF漲幅尤為明顯，富時中國三倍做多ETF（YINN）的交易訂單量較前一周增長966%。

老虎國際創始人及CEO巫天華表示「市場流動性預期好轉以及新一輪政策的加強，推動了股市強勢反彈，老虎平台上A股、港股和中概股均出現顯著上漲，體現市場對政策利好的積極反應，也反映出老虎國際平台在處理激增交易量時的穩定性和高效性。投資者在老虎平台上不但能交易中國相關的股票，還能交易期權期貨等衍生品，有利於投資者採用不同的投資策略，抓住市場機會」。

其他報道

字節跳動據報開發新AI模型 由華為晶片訓練

Saxo決定關閉香港辦公室

【有片：埋身擊】納指上升動力減弱

GUM：年初至今強積金人均暫賺2.3萬元

虛銀Mox：今年首9個月客戶增四成至62萬 Mox卡累計處理1億宗卡交易

虛銀ZA Bank上半年虧損收窄至1.09億 淨利息收入增84%

京東15億人幣投香港市場 補貼商品提升物流 推自營滿299元免運費送上門

半日沽空金額增1% 盈富沽空增93%

冠中巴士7590萬收購葵涌辦公室

恒指半日升689點 科指升7% 成交2565億 北水轉流入 港交所創52周高

內地訪客入境本港過去三日按周增1%

A股半日成交1.66萬億人幣 創業板指彈11%滬指漲逾半成

韓國半導體去庫存速度創09年以來最快 AI開發需求仍強