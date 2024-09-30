集團引入禾順為基石投資者，認購6390萬股，佔緊隨全球發售完成後已發行股份總數約3.2%，禁售期為十二個月。

招股書顯示，阿里巴巴旗下淘寶中國在七牛智能上市後股權佔比為16.27%。雲鋒基金旗下Magic Logistics在七牛智能上市後股權佔比為11.44%

財務方面，七牛智能今年前三個月虧損1.48億元（人民幣·下同），按年擴大50.5%；同期收益3.42億元，按年增加26.4%。

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