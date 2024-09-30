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七牛智能今起招股集資最多6.4億 一手入場費2889

内地音視頻服務提供商、阿里巴巴 （09988） 持股的七牛智能 （02567） 今日（9月30日）起至下周四（10月10日）招股，預期於10月16日掛牌。七牛智能計劃發行1.6億股，一成於香港作公開發售，招股價介乎2.74元至2.86元，集資最多4.6億元，每手1000股，一手入場費2888.84元。申萬宏源香港及交銀國際為聯席保薦人。