内地音視頻服務提供商、阿里巴巴 （09988） 持股的七牛智能 （02567） 今日（9月30日）起至下周四（10月10日）招股，預期於10月16日掛牌。七牛智能計劃發行1.6億股，一成於香港作公開發售，招股價介乎2.74元至2.86元，集資最多4.6億元，每手1000股，一手入場費2888.84元。申萬宏源香港及交銀國際為聯席保薦人。
集團引入禾順為基石投資者，認購6390萬股，佔緊隨全球發售完成後已發行股份總數約3.2%，禁售期為十二個月。
招股書顯示，阿里巴巴旗下淘寶中國在七牛智能上市後股權佔比為16.27%。雲鋒基金旗下Magic Logistics在七牛智能上市後股權佔比為11.44%
財務方面，七牛智能今年前三個月虧損1.48億元（人民幣·下同），按年擴大50.5%；同期收益3.42億元，按年增加26.4%。
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