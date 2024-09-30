報告指，中國資產上漲的上行動能依然強勁。鑑於對中國經濟增長的悲觀預期，中國政府財政和貨幣擴張政策的轉變擠壓了沽空者，並促使投資者在季度末之前追逐股市反彈以追平基準。短期內，中國/香港投資重估將保持上行勢頭，但假日消費數據、中國刺激措施的後續措施以及美國大選的不確定性應會抑制下個月的進一步上行。鑑於刺激驅動的反彈令人失望，如果數據沒有真正改善，風險偏好情緒可能不會持續太久。

數據方面，9月中國製造業PMI改善，從49.1升至49.8（預期49.4）。雖然PMI調查可能無法完全反映刺激措施的影響，但9月的情緒似乎改善。從細分來看，產出和新訂單分類指數領漲，分別上漲1.4個百分點和1個百分點，至51.2和49.9。但出口情勢堪憂，新出口訂單下滑1.2個百分點至47.5。預計最新的刺激方案可能會支持國內生產，但在全球減息周期期間，外部需求可能會受到增長預期疲軟的拖累。依企業規模細分，小型企業PMI上升2.1個百分點，而中型和大型企業分別上升0.5個百分點和0.2個百分點。

美元方面，由於美國溫和的通脹數據引發了對聯儲局進一步大幅減息的預期，美元指數走低至100.4附近。美國8月個人消費支出(PCE)物價指數下滑幅度超過預期，從年比2.5%降至2.2%（預期年比2.3%），低於FOMC的年終預測2.3%。隨著通脹動能減弱，利率市場消化了11月再次減息50個基點的可能性為50%，並完全消化了年底前3次減息的可能性。日本自民黨（LDP）總裁選舉期間，石破將成為下一任首相，美元/日圓交易波動。他對日本央行政策正常化的支持導致市場參與者重新評估日本央行的利率路徑，將美元/日圓從146拉升至接近142的水平。展望未來，市場參與者將繼續從包括主席鮑威爾在內的一系列聯儲局演講中尋找聯儲局減息的線索，而美國就業報告將是值得關注的關鍵數據。

在中國強勁反彈的背景下，離岸人民幣(CNH)成功交投於7點以下，而人民幣(CNY)則徘徊在7.01水平。由於中國人民銀行將人民幣中間價調高27個點至7.0074水平，市場力量在長假前猶豫是否將人民幣匯率推至7大關以下。周末，上海、深圳和廣州等中國更多主要城市放鬆了購屋限制。中國對激進刺激政策立場的轉變讓睇淡中國的投資者措手不及，並在短期內引發了對中國/香港股市的看漲情緒。樂觀的情緒應該會支撐消費者的信心，而假期支出數據將為了解刺激措施的影響提供初步見解。數據方面，9月中國製造業PMI改善，從49.1升至49.8（預期49.4）。然而，該調查可能無法反映中國經濟刺激計劃的影響。跨國方面，由於季末季節性因素、股票流入和白銀債券認購，港元流動性狀況收緊。

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