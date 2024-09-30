上周內地宣布救樓市後，四大城市當中，廣州、上海、深圳均於周日出招，刺激內房股今日大升。
廣州率先公布，將不再審核購房資格，不再限制購房套數。上海和深圳將允許更多購房者在郊區買房，此外，部分人將獲准購買更多住房。為了提振需求，上海和深圳均宣布將首套和二套房最低首付比例分別降至15%和20%。
彭博社亦引述9月30日克而瑞數據計算，中國一線城市上周新建商品住宅總成交面積為441,280平方米。廣州增幅按周最多，深圳增幅最少，廣州新建商品住宅成交面積增加73,186平方米至176,502平方米。
中海外（0688）創52周高，見16.84元，現報15.84元，升2.86%。
龍湖（0960）創52周高，見17元，現報15.34元，升11.81%。
華潤置地（1109）現報28.5元，升2.15%。
佳兆業（1638）創52周高，見0.4元，現報0.36元，升56.52%。
融創（1918）現報2.39元，升41.42%。
合生（0754）創52周高，見5.32元，現報4.81元，升39.83%。
富力（2777）創52周高，見1.53元，現報1.45元，升31.82%。
花樣年（1777）創52周高，見0.12元，現報0.097元，升31.08%。
禹洲（1628）現報0.147元，升28.95%。
合景泰富（1813）現報0.475元，升25%。
時代中國（1233）現報0.385元，升24.19%。
寶龍地產（1238）現報0.66元，升22.22%。
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