中國股市跑步邁入技術性牛市，上證和滬深300指數均創16年來最大升幅，成交額亦創紀錄新高。雖然A股、港股勁升，但亞洲其他主要股市下跌，日經225指數重挫近5%，石破茂當選自民黨總裁令押注寬鬆的交易員措手不及。台積電、三星等晶片股走弱拖累台灣和韓國股市跌超2%。

港元持續升值，熱錢流入，上日金管局數據顯示收支總結餘升至2023年12月6日後最高，港元午後升值幅度擴大，目前再升值至7.7662元，是2022年12月6日7.7655元後最強，連續升值3日，累計升值0.0184元。

港股成交再創新高，增13%至5058億元，北水亦轉流入，午後流入加快至121.44億元，雖然升至3月22日後最多，但北水流入金額佔大市成交的比率只有2.4%，較前高位9月23日的6.7%仍有距離，顯示今日交易資金來源不局限於北水。午後流入急增下，全月計北水亦轉流入，按月增1%，終止連續3個月淨流入增幅減少。

三大指數方面，科指升幅曾創21個月最大升幅，及兩年兩個月新高，5日累升1053點。恒指國指升幅則為上周四後最大，創逾19個月新高。恒指5日累計升2886點，國指更連升12日，累計升1527.24點，創逾6年最長升浪。但三大指數齊齊以陰燭收市。

全月計，三大指數均連升兩個月，升幅均達雙位數，科指累升33.45%，創紀錄最大升幅。恒指本月累升17.48%或3144點；國指本月累升18.62%。

全季計，三大指數同樣連升兩季，及錄雙位數升幅。恒指本季累升19.27%，國指本季累升18.6%，齊創2009年6月後最大升幅。科指本季累升33.69%或1197點，升幅是2020年6月後最大。

港股今日表現

恒指今早高開543點，高位升856點，低位升157點，高低波幅699點。上升股份比例為61.38%，下跌為18.17%，無升跌為20.43%。

恒指收市升501點或2.43%，報21133點，大市成交金額5058億元，較上日增加13.48%；國指升209點或2.88%，報7509點。恒生科技指數收報4751點，升6.7%。

藍籌股成交金額2627.22億元，佔大市成交51.94%；科指成份股成交金額1420.55億元，佔大市成交28.08%；國指成份股成交金額2237.12億元，佔大市成交44.22%。

24隻雙櫃台股，總成交3.89億元人民幣，相當於約4.32億港元，佔大市成交的0.09%。

窩輪及牛熊證成交金額減少3.13%，至149.11億元，佔大市成交2.94%。牛熊證成交金額86.3億元，減少0.46%；窩輪成交金額62.81億元，減少6.58%。

藍籌58隻升，24隻下跌，0隻無升跌。阿里健康（0241）升29.85%，收報5.35元，是升幅最大的藍籌，恒地（0012）跌3.5%，收報24.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是阿里健康（0241）創52周高，見5.57元，收報5.35元，升29.85%；跌幅最大的是聯想（0992）收報10.6元，跌2.93%。

恒指、科指續高於主要平均線。

北水南下合計淨流入121.44億元，終止單日流出，淨流入金額是3月22日145.38億元後最多。北水本月累計流入423.26億元，按月增加1.08%，金額是7月後新高，連續第15個月流入。

三大指數表現

恒指曾升最多4.15%，是9月26日後最大升幅，當日升幅為4.31%。高見21488.75點，是2023年2月10日21579.99點後最高。今日收市報21133.68點，是2023年2月13日後收市新高，當日報21164.42點。連升5日，累計升2886.57點，對上一次連升5日是9月19日。第1日陰燭。

科指曾升最多8.73%，是2022年12月5日後最大升幅，當日升幅為9.34%。高見4841.82點，是2022年7月8日4882.92點後最高。收市報4751.81點，是2023年1月27日後收市新高，當日報4813.23點。連升5日，累計升1053.54點，對上一次連升5日是9月16日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是9月17日。

國指曾升最多4.74%，是9月26日後最大升幅，當日升幅為4.97%。高見7646.2點，是2023年1月30日7734.12點後最高。收市報7509.79點，是2023年2月1日後收市新高，當日報7560.4點。連升12日，累計升1527.24點，對上一次連升12日是2018年1月15日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是9月12日。

1個月表現

恒指本月累升17.48%或3144點，升幅是2022年11月30日後最大，當時收市升幅為26.62%；恒指連升2個月，對上一次連升2個月，是3月；本月表現最佳的是阿里健康（0241），累升77.74%，其次為龍湖（0960）及中升（0881），分別升70.72%及61.12%。而表現最差的是中石油（0857），累跌10.33%，其次為中海油（0883）及中石化（0386），分別跌9.88%及8.68%。

國指本月累升18.62%或1178點，升幅是2022年11月30日後最大，當時收市升幅為29.07%；國指連升2個月，對上一次連升2個月，是3月；本月表現最佳的是龍湖集團（0960），累升70.72%，其次為小鵬（9868）及京東（9618），分別升66.25%及55.88%。而表現最差的是中石油（0857），累跌10.33%，其次為中海油（0883）及中石化（0386），分別跌9.88%及8.68%。

科指本月累升33.45%，創紀錄最大升幅，連升兩個月，對上一次連升兩個月是4月；科指股全升，表現最佳的是阿里健康（0241），累升77.74%，其次為嗶哩嗶哩（9626）及蔚來（9866），分別升69.11%及67.71%。而表現最差的是ASMPT（0522），累升8.2%，其次為聯想（0992）及比亞迪電子（0285），分別升10.53%及13.41%。

3個月表現

恒指本季累升19.27%或3415點，升幅是2009年6月後最大，當時收市升幅為35.38%；恒指連升2季，對上一次連升2季，是2023年3月；本季表現最佳的是藥明康德（2359），累升86.99%，其次為阿里健康（0241）及京東健康（6618），分別升70.93%及64.71%。而表現最差的是中石油（0857），累跌19.75%，其次為比亞迪電子（0285）及中海油（0883），分別跌16.54%及13.3%。

國指本季累升18.6%或1177點，升幅是2009年6月後最大，當時收市升幅為35.84%；國指連升2季，對上一次連升2季，是2023年3月；本季表現最佳的是小鵬（9868），累升79.19%，其次為京東健康（6618）及京東（9618），分別升64.71%及61.76%。而表現最差的是中石油（0857），累跌19.75%，其次為中海油（0883）及申洲國際（2313），分別跌13.3%及7.72%。

科指本季累升33.69%或1197點，升幅是2020年6月後最大，當時收市升幅為43.59%；科指連升2季，對上一次連升2季，是2023年3月；本季表現最佳的是小鵬（9868），累升79.19%，其次為阿里健康（0241）及蔚來（9866），分別升70.93%及65.49%。而表現最差的是比亞迪電子（0285），累跌16.54%，其次為ASMPT（0522）及華虹半導體（1347），分別跌12.76%及5.22%。

午後消息股表現

上廣深出招救樓市。

藍籌內房

中海外（0688）創52周高，見16.84元，收報15.92元，升3.38%。

龍湖（0960）創52周高，見17元，收報15.04元，升9.62%。

華潤置地（1109）收報28.65元，升2.69%。

非藍籌內房

合景泰富（1813）收報0.485元，升27.63%。

綠城中國（3900）創52周高，見10.24元，收報9.16元，升2.92%。

寶龍地產（1238）收報0.67元，升24.07%。

萬科（2202）收報7.45元，升11.69%。

融創（1918）收報2.62元，升55.03%。

禹洲（1628）收報0.148元，升29.82%。

佳兆業（1638）創52周高，見0.42元，收報0.42元，升82.61%。

新城發展（1030）創52周高，見2.84元，收報2.54元，升7.17%。

龍光地產（3380）創52周高，見1.35元，收報1.15元，升10.58%。

世茂集團（0813）收報1.11元，升23.33%。

雅居樂（3383）收報0.75元，升19.05%。

時代中國（1233）收報0.38元，升22.58%。

奧園（3883）收報0.31元，升12.73%。

旭輝（0884）收報0.445元，升18.67%。

富力（2777）創52周高，見1.53元，收報1.48元，升34.55%。

花樣年（1777）創52周高，見0.12元，收報0.102元，升37.84%。

遠洋集團（3377）收報0.305元，升12.96%。

金茂（0817）創52周高，見1.2元，收報1.17元，升19.39%。

融信中國（3301）收報0.193元，升19.14%。

京東（9618）15億人幣投香港市場 補貼商品提升物流 推自營滿299元免運費送上門。創52周高，見170.6元，收報167.1元，升9.93%。

冠中巴士（0306）7590萬收購葵涌辦公室。收報1.6元，升1.27%。

今早及隔晚消息股表現

昇能（2459）股價升逾24% 上周五完成配股籌1630萬。收報0.485元，升18.29%。

石藥集團（1093）就開發及商業化JSKN003與江蘇康寧傑瑞簽訂獨家授權許可協議。收報6.05元，升7.08%。

金茂（0817）16億購西安明茂餘下40%股權。創52周高，見1.2元，收報1.17元，升19.39%。

龍光（3380）：委任主要法律顧問。創52周高，見1.35元，收報1.15元，升10.58%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國高精密（0591）收報0.14元，升9.38%。

長城汽車（2333）收報14.5元，升2.69%。

郵儲銀行（1658）收報4.65元，升1.09%。

時計寶（2033）收報0.42元，升3.7%。

四大行續發布下調存量房貸利率，10月31日前完成調整。人行：要加大幣政調控力度，有效落實存續各類結構性貨幣政策工具。

建行（0939）收報5.88元，跌1.84%。

農行（1288）收報3.66元，跌2.66%。

中行（3988）收報3.67元，跌1.61%。

工行（1398）收報4.64元，跌1.49%。

復星旅遊（1992）出售物業，套現3.94億人幣。收報4.55元，升10.44%。

農行（1288）委任王志恒為副董事長及執董。收報3.66元，跌2.66%。

聯通（0762）解聘高級副總裁曹興信，涉嫌嚴重違紀違法。收報6.67元，升1.06%。

內地A股交易火爆，傳券商周日加班測試系統及審批開戶。

中資券商

中金（3908）創52周高，見14.64元，收報13.9元，升11.02%。

中信証券（6030）創52周高，見20.75元，收報20.55元，升21.17%。

華泰證券（6886）創52周高，見12.96元，收報12.52元，升13.41%。

中國銀河（6881）創52周高，見7.6元，收報7.26元，升21.2%。

光大證券（6178）創52周高，見8.1元，收報8.1元，升25.58%。

招商證券（6099）創52周高，見9.1元，收報9.1元，升24.66%。

廣發証券（1776）創52周高，見11元，收報10.78元，升18.59%。

蔚來（9866）增資旗下蔚來中國，涉資133億人幣。收報56.35元，升16.79%。

藥明康德（2359）完成第三次回購耗資10億人幣，涉近2394萬股A股。收報54.6元，升6.23%。

中巴（0026）全年股東應佔虧損2.62億，末期連特別息每股照舊派共1.8元。收報52元，跌0.86%。

煤氣（0003）：在西貢建首個模塊式氫能發電系統，餘氣支援熱電聯供系統。收報6.4元，跌3.03%。

TVB（0003）完成向邵氏兄弟配股集資7880萬，邵氏兄弟持股增至25%獲通訊局批准。收報6.4元，跌3.03%。

金沙（1928）翻新賭場趕及十一前開業，匯豐：濠賭股去槓桿及回購債券助解投資者疑慮。收報19.92元，升3.97%。

日清食品（1475）1.8億元購澳洲冷凍餃子生產商。收報4.56元，升2.24%。

證監會為LET及凱升（1102）少數股東尋求股份回購令收報0.069元，跌13.75%。

破頂股表現

破頂股包括，SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見4.81元，收報4.56元，升3.87%；達勢股份（1405）創上市新高，見79.8元，收報78.4元，升2.55%；耀才證券金融（1428）創上市新高，見2.33元，收報2.27元，升15.23%；DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見8.3元，收報7.82元，升0.51%；匯聚科技（1729）創上市新高，見4.5元，收報4.48元，升4.19%；德商產投服務（2270）創上市新高，見1.68元，收報1.68元，升15.86%；貝殼－Ｗ（2423）創上市新高，見63.1元，收報59.6元，升12.77%；普樂師集團控股（2486）創上市新高，見10.36元，收報9.39元，跌6.66%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見121元，收報121元，升10.91%；吉利汽車（80175）創上市新高，見11.3元，收報10.98元，升3%；騰訊控股（80700）創上市新高，見410元，收報400.4元，升2.14%；比亞迪股份（81211）創上市新高，見260.8元，收報255.8元，升3.23%；小米集團-W（81810）創上市新高，見20.7元，收報20.2元，升2.33%；美團-W（83690）創上市新高，見159.2元，收報154.9元，升5.09%；京東集團-SW（89618）創上市新高，見153.3元，收報151.1元，升10.7%；阿里巴巴-SW（89988）創上市新高，見101.4元，收報99.85元，升8.71%；ＧＸ恒生科技（2837）創上市新高，見5.955元，收報5.86元，升6.93%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1095.05元，收報1094元，跌0.05%；ＧＸ亞太高股息率（3116）創上市新高，見84.96元，收報84.78元，升1.9%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1071.3元，收報1070.9元，跌0.01%；Ａ嘉實生活科技（3155）創上市新高，見49.94元，收報49.94元，升7.68%；Ａ三星亞太元宇宙（3172）創上市新高，見16.85元，收報16.85元，升1.32%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見12.65元，收報12.46元，升1.88%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1150.25元，收報1150.2元，升0.06%；旭輝永升服務（1995）創52周高，見2.55元，收報2.5元，升14.16%；佳兆業美好（2168）創52周高，見2.6元，收報2.6元，升20.93%；綠城中國（3900）創52周高，見10.24元，收報9.16元，升2.92%；佳兆業（1638）創52周高，見0.42元，收報0.42元，升82.61%；新城發展（1030）創52周高，見2.84元，收報2.54元，升7.17%。

破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見501元，收報491元，升3.59%；阿里巴巴（9988）創52周高，見112.8元，收報110元，升7.32%；騰訊（0700）創52周高，見457.4元，收報444.6元，升1.55%；美團（3690）創52周高，見178元，收報172元，升4.5%；小米（1810）創52周高，見22.95元，收報22.5元，升2.51%；阿里健康（0241）創52周高，見5.57元，收報5.35元，升29.85%；京東（9618）創52周高，見170.6元，收報167.1元，升9.93%；嗶哩嗶哩（9626）創52周高，見197.6元，收報193.8元，升15.01%；海爾智家（6690）創52周高，見32.15元，收報31.2元，升2.97%；長和（0001）創52周高，見45.7元，收報44.7元，跌0.33%；吉利（0175）創52周高，見12.56元，收報12.18元，升2.53%；平保（2318）創52周高，見52.75元，收報50.15元，升3.19%；中國人壽（2628）創52周高，見15.98元，收報15.62元，升6.26%；中信（0267）創52周高，見9.36元，收報9.18元，升2.46%；港交所（0388）創52周高，見336元，收報326.2元，升5.7%；匯控（0005）創52周高，見71元，收報70.45元，跌0.21%；中海外（0688）創52周高，見16.84元，收報15.92元，升3.38%；安踏（2020）創52周高，見96.95元，收報94.45元，升3.45%；龍湖（0960）創52周高，見17元，收報15.04元，升9.62%；比亞迪（1211）創52周高，見289.8元，收報283.8元，升2.9%；宏橋（1378）創52周高，見13.7元，收報12.96元，升1.09%；翰森製藥（3692）創52周高，見22.1元，收報20.95元，跌3.23%；華潤萬象生活（1209）創52周高，見35.6元，收報34.95元，升8.54%。

破底股方面

24隻股份創上市新低，其中十隻包括，德祥地產（0199）低見0.295元，收報0.305元，跌10.29%；神話世界（0582）低見0.15元，收報0.166元，升3.11%；瑋俊生物科技（0660）低見0.055元，收報0.074元，升8.82%；融太集團（1172）低見0.024元，收報0.025元，跌3.85%；俊知集團（1300）低見0.295元，收報0.31元，跌7.46%；中國碳中和（1372）低見0.3元，收報0.315元，跌1.56%；浦江中國（1417）低見0.221元，收報0.224元，跌9.68%；中國升海集團（1676）低見0.285元，收報0.32元，跌12.33%；建鵬控股（1722）低見0.049元，收報0.058元，跌3.33%；興合控股（1891）低見0.09元，收報0.09元，跌3.23%。

17隻股份創52周低，其中十隻包括，鱷魚恤（0122）低見0.075元，收報0.078元，跌6.02%；新興光學（0125）低見0.57元，收報0.58元，跌1.69%；永發置業（0287）低見3.45元，收報3.45元，無升跌；PALADIN（0495）低見0.027元，收報0.036元，升5.88%；嘉瑞國際（0822）低見0.205元，收報0.24元，升2.13%；亞太衛星（1045）低見2元，收報2.15元，升1.42%；毅興行（1047）低見0.3元，收報0.305元，跌10.29%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，低見0.01元，收報0.01元，無升跌；RAFFLESINTERIOR（1376）低見0.148元，收報0.151元，跌16.57%；盈健醫療（1419）低見0.76元，收報0.81元，升3.85%。

異動股

上升異動股，包括，中國基礎能源（8117）創52周高，見0.35元，收報0.128元，升412%；中國金融投資管理（0605）創52周高，見1.15元，收報0.65元，升282.35%；新威國際（0058）創52周高，見0.224元，收報0.19元，升272.55%；財訊傳媒（0205）創52周高，見0.45元，收報0.31元，升162.71%；信保環球控股（0723）創52周高，見0.052元，收報0.052元，升147.62%；申萬宏源香港（0218）創52周高，見1.05元，收報0.83元，升93.02%；中國新華電視（8356）收報0.75元，升92.31%；佳兆業（1638）創52周高，見0.42元，收報0.42元，升82.61%；未來發展控股（1259）收報0.078元，升81.4%。

下跌異動股，包括，第四範式（6682）創上市新低，見18.8元，收報27.25元，跌30.57%；智昇集團控股（8370）收報0.69元，跌28.13%；力天影業（9958）創上市新低，見0.188元，收報0.211元，跌27.24%；森浩集團（8285）收報0.021元，跌22.22%；新確科技（1063）收報0.105元，跌19.23%；PERFECTECH INTL（0765）收報0.65元，跌18.75%；PF GROUP（8221）收報0.05元，跌18.03%；復興亞洲（0274）收報0.182元，跌17.27%；中國來騎哦（8039）收報0.197元，跌16.88%；順騰國際控股（0932）收報0.03元，跌16.67%；RAFFLESINTERIOR（1376）見52周低0.148元，收報0.151元，跌16.57%。

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