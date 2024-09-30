大市全日沽空金額618.32億元，較上日增加0.3%，沽空金額佔大市成交比率由上日的13.83%降至12.22%。
沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）88.67億元，較上日增加67%，沽空比率由上日的22.33%升至24.55%。上日基金單位減少8000萬個，至總數77.2億個。
沽空增幅最多的股份為，易方達白酒（3189）增加131635%，至237.12萬元；沽空減幅最多的股份為，華夏日股對沖（3160）減少99.47%，至12156元。
藍籌當中，沽空比率最高的是恒生（0011）沽空比率34.22%。科指股沽空比率最高的是蔚來（9866）沽空比率29.11%。
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