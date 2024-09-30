中國股市急升之際，日經指數收市挫4.8%。儘管即將出任日本首相的石破茂，對日本央行未來加息態度審慎，市場仍憂慮其任內將為央行繼續加息開綠燈，為日圓帶來上行壓力。由於石破茂給予外界不太擅長經濟政策的印象，且曾表明希望強化金融所得稅，令市場的警惕情緒蔓延。與此同時，石破茂宣布提早大選恐帶來更多不確定性，令日本股市受壓。日經指數收市跌1,910點，跌幅達4.8%，收報37,919.55點。