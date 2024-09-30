moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

石破茂宣布提早大選 日股收跌4.8%

中國股市急升之際，日經指數收市挫4.8%。儘管即將出任日本首相的石破茂，對日本央行未來加息態度審慎，市場仍憂慮其任內將為央行繼續加息開綠燈，為日圓帶來上行壓力。由於石破茂給予外界不太擅長經濟政策的印象，且曾表明希望強化金融所得稅，令市場的警惕情緒蔓延。與此同時，石破茂宣布提早大選恐帶來更多不確定性，令日本股市受壓。日經指數收市跌1,910點，跌幅達4.8%，收報37,919.55點。