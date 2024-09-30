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金管局：本港8月新批出按揭貸款額按月跌12%至218億元

金管局公布2024年8月份的住宅按揭統計調查結果，顯示8月新批出的按揭貸款額較7月份減少12.2%，至218億元。

8月新批出的按揭貸款額當中，涉及一手市場交易所批出的貸款減少11.7%，至76億元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少13.7%，至118億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則減少5.6%，至24億元。

8月份新申請貸款個案較7月份按月減少12.2%，至5,919宗。8月份新取用按揭貸款額較7月份減少2.9%，至159億港元。

以香港銀行同業拆息作為定價參考（H按）的新批按揭貸款所佔比例，由7月份的89.8%下降至8月份的88.6%。以最優惠貸款利率作為定價（P按）的新批按揭貸款所佔比例，由7月份的4.6%上升至8月份的6%。

8月份未償還按揭貸款總額按月增加0.1%，至18,703億港元。按揭貸款拖欠比率維持於0.1%，經重組貸款比率維持於接近0%。

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