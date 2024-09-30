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虛銀螞蟻銀行（香港）中期虧損擴大至1.19億元

虛銀螞蟻銀行（香港）公布中期業績，主要受管理費用按年升53%至1.47億元拖累，螞蟻銀行（香港）虧損按年擴大91%至1.19億元，期內淨利息收入按年升8%至3209萬元，信貸減值撥備按年增2.18倍至391萬元。

截至6月底，螞蟻銀行（香港）客戶存款較去年底飈升2.89倍至24.68億元，該行並沒有定期存款，存款全為儲蓄存款。期內客户貸款較去年底升73%至5.44億元，存貸比率為22%，其比率較去年底時的49.6%，低出27.57個百分點。

螞蟻銀行（香港）今年中期管理費用按年升53%至1.47億元，當中市場費用按年升21.7倍至2590萬元，去年同期時市場費用僅為114萬元。

螞蟻銀行（香港）曾於今年2月底宣布，3月起調整活期高息賬戶「餘額+」（eM+）活期存款利率，港元5萬至30萬元存款分檔息率為3.8厘，首5萬港元存款年利率為1厘。

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