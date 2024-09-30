金管局今日發表的統計數字顯示，認可機構的存款總額在2024年8月份上升1.1%，其中港元存款及外幣存款分別上升0.2%及2.0%。8月份貸款與墊款總額上升0.3%，其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及香港境外使用的貸款在8月份分別上升0.2%及0.6%，8月整體貸款按年仍跌4.5%，整體存款則按年增8.1%。由於8月港元存款上升而港元貸款下跌，港元貸存比率由7月底的80.0%，下跌至8月底的79.3%，是2017年9月以來新低。
金管局的公布顯示，由年初截至8月底計，存款總額及港元存款分別上升5.0%及1.5%。香港人民幣存款在8月份下跌4.1%，於8月底為10,141億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於8月份為 12,679億元人民幣，而7月份為12,815億元人民幣。金管局在新聞稿稱，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。
8月定期存款按月仍升0.6%，至10萬億零626億元，按年仍升13.3%，8月儲蓄存款按月升2.6%，至4.84萬億元，按年沒升跌。活期存款按月升0.3%，至2.13萬億元，按年升5%。港元活期及儲蓄存款佔總存款比例(CASA Ratio)連升兩個月，是2022年2月以來首次。
8月份港元貨幣供應量M2及M3均上升0.2%，與去年同期比較均上升1.9%。8月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌1.2%，與去年同期比較則下跌3.7%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於8月份均上升1.1%，與去年同期比較，M2及M3均上升7.8%。
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