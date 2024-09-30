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金管局就防範罪案而交換訊息公眾諮詢收18份回應 擬明年立法

金管局今日發表有關認可機構為協助防範或偵測罪案而交換訊息的公眾諮詢總結。該局表示，在諮詢期内合共收到18份回應，分別來自銀行業、專業團體、公營機構、執法機構、相關公司和組織及市民，回應者普遍支持建議。

金管局於2024年1月23日發出諮詢文件，就促進認可機構為防範或偵測罪案交換客戶帳戶訊息（包括個人客戶）的建議徵詢銀行業及公眾的意見。有關建議旨在協助保障銀行客戶和銀行體系免被利用作詐騙、洗錢及恐怖分子資金籌集活動。

金管局在諮詢期内合共收到18份回應，分別來自銀行業、專業團體、公營機構、執法機構、相關公司和組織及市民，回應者普遍支持建議。金管局歡迎個人資料私隱專員公署從《個人資料（私隱）條例》（第486章）下的個人資料私隱保障角度提出的意見，相關意見載於總結文件。

金管局會考慮收到的意見，並草擬落實建議所需的法律修訂，作為《銀行業條例》全面檢視工作的一部分，暫定於 2025 年提交立法會審議。與此同時，金管局會就實施有關建議的實務事項與相關持份者繼續保持溝通。

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