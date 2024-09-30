金管局於2024年1月23日發出諮詢文件，就促進認可機構為防範或偵測罪案交換客戶帳戶訊息（包括個人客戶）的建議徵詢銀行業及公眾的意見。有關建議旨在協助保障銀行客戶和銀行體系免被利用作詐騙、洗錢及恐怖分子資金籌集活動。

金管局在諮詢期内合共收到18份回應，分別來自銀行業、專業團體、公營機構、執法機構、相關公司和組織及市民，回應者普遍支持建議。金管局歡迎個人資料私隱專員公署從《個人資料（私隱）條例》（第486章）下的個人資料私隱保障角度提出的意見，相關意見載於總結文件。

金管局會考慮收到的意見，並草擬落實建議所需的法律修訂，作為《銀行業條例》全面檢視工作的一部分，暫定於 2025 年提交立法會審議。與此同時，金管局會就實施有關建議的實務事項與相關持份者繼續保持溝通。

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