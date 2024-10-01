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澳門9月博彩收入172.53億澳門元 按年升逾15%好過預期

澳門博彩監察協調局公布9月份博彩毛收入數據，月內錄得172.53億澳門元，按月下跌12.6%，為今年按月最低；按年則升15.5%，按年升幅則比市場預期按年升14.2%為高。月內賭收水平已經回復至疫情前2019年同月的78.14%水平。

今年首9個月博彩毛收入累計達1693.55億澳門元，則按年升31.3%，已經回復至2019年疫情前的68.64%。過往在十一檔期前一個月，通常是澳門博彩行業的例行淡季。彭博引述美資大行花旗分析師指，市場最10月1日開始的黃金周有很高的期望，原因是酒店房間提前預訂情況強勁，大賭客預訂的時間較往常早。

根據澳門傳媒引述治安警數據顯示，在十一檔期前夕即9月30日，已經錄得9.3萬旅客人次訪澳，主要是經關閘、港珠澳大橋及橫琴蓮花口岸入境。截至今早11時，當地治安警亦錄得入境旅客4.8萬人次。今日黃金周檔期開始，碰巧澳門第四條跨海大橋「澳門大橋」首日通車及氹仔舊城區臨時行人專用區啟用，報道指，官也街一帶人流暢旺。

澳門特首賀一誠在國慶酒會致辭指，政府推動經濟適度多元發展取得新成效，2023年博彩業佔本地生產總值比重低於40%，經濟適度多元的重點產業佔總體經濟的比重逐步上升，經濟結構日趨多元穩健，澳門主要經濟指標亦穩中向好。