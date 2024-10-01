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日股反彈1.93%收復部份「黑色星期一」失地  巴郡再發日圓債商事股跟升

港股及內地市場今日在十一國慶假沒有開市，亞洲地區外圍市場聚焦於日本股市身上。日股自日前因為自民黨選出新任總裁石破茂，恐財金政策不明朗，一度被質低並經歷「黑色星期一」重挫4%並跌1910點後，日股今日開市已見回穩，並且重見升市。日經225指數今日全日收報38651點，升1.93%，為升幅最多的亞太區市場，但是尚未完全收復周一急挫的失地。

在眾多日股中，主要由重工及鋼鐵股領升，川崎重工及三菱重工分別升8.3%及7.84%，日本製鋼所升7.74%。「股神」巴菲特旗下巴郡計劃在今年發行第二批日圓債券，其已委托美銀證券、瑞穗證券安排在全球發行。當地市場正關注，「股神」繼押注眾重榜商事股之後，他的下一步動作。彭博引述輝立證券日本證券交易主管Takehiko Masuzawa指，料巴郡仍有很多空間去增持商事股。商事股巨頭伊藤忠及三井均升3.6%。

日圓方面，因應美國聯邦儲備局主席鮑威爾放話不急於減息，觸發美匯企穩，加上日本中央銀行發表9月最新的貨幣政策意見顯示，會議內的審議委員對加息持緊慎態度，日圓表現回軟，美元兌日圓現報143.66，略升0.02，反映略為受壓。

其他亞太區市場方面，台灣股市加權平均指數升0.75%，收報22390點；新加坡富時海峽指數微跌0.02%；印尼股市耶加達綜合指數則升1.52%，升幅僅次於日本股票市場。