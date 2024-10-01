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小鵬及理想9月交付量齊創月份新高

多間電動車股公布9月份銷售數據。當中小鵬汽車（9868）及理想汽車（2015）齊創按月交付新高，全部有公布數據的電動車股，均錄得交付量增長。小鵬汽車表示，在9月份交付21532輛，按年增長39%，創按月新紀錄，累計交付量則達98561輛。理想汽車在9月份亦交付53709輛新車，按年增長48.9%，亦同樣創按月新紀錄。今年第三季度其車交付15.28萬輛新車，亦按年增長45.4%。截至9月底則共交付34.18萬輛。零跑汽車（9863）方面，9月份亦交付33767輛新車，按年大增113.7%。

理想汽車董事長李想指出，除了在9月份錄得月份銷售新高，將於10月份迎來第100萬輛新車的下線和交付。截至9月份該集團累計多年共交付近97.52萬輛，約相差2.48萬，便達到100萬輛的指標。

 

另一電動車股蔚來汽車（9866）方面，於9月份共交付21181輛汽車，按年增長35.4%；第三季共交付61855輛汽車，按年增長11.6%；截至9月底，累計交付量59.88萬輛。樂道品牌首款車型－家庭智能電動中型SUV L60則於9月19日正式上市，料9月下旬交付。

 

至於吉利汽車（0175）旗下極氪（美：ZEEKR）表示，9月份單月交付21333輛新車，按年上升77%。由今年至今，極氪已交付14.28萬輛新車，按年增長81%。在過去一年截至9月底，則共交付33.95萬輛新車。該集團指，期內推出高檔ZEEKR 7X五座位SUV，並於明日起開始交付。至於吉利本身，連同極氪合計，在9月份單月錄得銷售20.19萬輛，按年增長21%；純電動車佔6.43萬輛，按年大增1倍。其今年累計銷售近148.97萬輛，按年增長32%。

比亞迪（1211）則指，9月份單月新能源車產量達44.1萬輛，按年增長57.6%；銷量則達41.94萬輛，按年增長45.91%。此外，彭博引述土耳其部長及官員指，比亞迪（1211）將於明年落實在當地生產。比亞迪亦同時向南美洲國家烏拉圭交付100台電動巴供當地轉大交易轉運營運商CUTCSA。

長城汽車（2333）公布，9月份總銷量近10.84萬輛新車，按年跌10.88%；由今年初至今則共銷售85.38萬輛，按年減少1.18%。當中新能源車錄得銷售3.01萬台，首9個月共售出21.14萬台。

 