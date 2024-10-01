moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

大選前美東貨櫃港今大罷工  震散歐美航運股

距離美國總統大選前5個星期，美國東部及墨西哥灣港口貨櫃碼頭工人要求提高工資77%，並由今日起大罷工，即時影響到貨櫃輪在當地於港口停擺。美國《華盛頓郵報》報道指，事件對當地經濟構成威脅，影響到美國一半港口運作，料對美國經濟產生漣漪效應，每日損失數以億美元計。

美國白宮發聲明指，官員已經與碼頭及罷工工人在周末已經通宵達旦，冀扭轉局面。美國商會呼籲美國政府引用Taft-Hartley法規，採取行動實施80日冷靜期，不過美國官員多番表示，總統拜登無意行使法定權力，強逼各方談判及叫停工人行動。

事件影響所及，觸發國際航運公司關注。最大貨輪公司之一的AP穆勒‧馬士基明言，今次事件會導致貨物運輸延遲，成本增加，並對依賴美國東岸及墨西哥灣港口的企業帶來物流挑戰。彭博引述其給予客戶的資訊更顯示，若事情持續，會加劇混亂，影響進出口、集裝箱可用性及整體營運效率。其已製訂應急方案。

在歐洲股市時段，航運股普遍受到美國貨櫃碼頭工人罷工事件影響，致股價受壓。當中AP穆勒‧馬士基股價跌5.24%；赫伯羅特（Hapaq Lloyd）則跌3.19%。在美股開市前時段，ZIM Integrated Shipping更跌5.42%。