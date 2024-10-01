美國白宮發聲明指，官員已經與碼頭及罷工工人在周末已經通宵達旦，冀扭轉局面。美國商會呼籲美國政府引用Taft-Hartley法規，採取行動實施80日冷靜期，不過美國官員多番表示，總統拜登無意行使法定權力，強逼各方談判及叫停工人行動。

事件影響所及，觸發國際航運公司關注。最大貨輪公司之一的AP穆勒‧馬士基明言，今次事件會導致貨物運輸延遲，成本增加，並對依賴美國東岸及墨西哥灣港口的企業帶來物流挑戰。彭博引述其給予客戶的資訊更顯示，若事情持續，會加劇混亂，影響進出口、集裝箱可用性及整體營運效率。其已製訂應急方案。

在歐洲股市時段，航運股普遍受到美國貨櫃碼頭工人罷工事件影響，致股價受壓。當中AP穆勒‧馬士基股價跌5.24%；赫伯羅特（Hapaq Lloyd）則跌3.19%。在美股開市前時段，ZIM Integrated Shipping更跌5.42%。