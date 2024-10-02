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市場避險 美股向下 道指跌173點 金龍指數升5%

美債息下降，債息倒掛收窄，美2年期10年期債息差收窄，金龍指數升5.48%，美股向下，標指納指見3周最大跌幅。伊朗向以色列發動飛彈攻擊，內塔尼亞胡誓言進行報復，市場避險情緒急升，中東緊張局勢拉低主要股指，英偉達等科技股領跌。貝萊德CEO表示，美國經濟持續增長，市場對聯儲局的減息預期過頭。美國職位空缺數升至三個月高位，製造業活動連續第六個月萎縮。

個股方面，據悉蘋果準備明年年初推出定位低端市場的iPhone SE，並發布更新版iPad Air。波音據悉考慮通過發行股票籌資至少100億美元，補充因持續罷工而進一步減少的現金儲備。

橋水創始人達利歐表示，如果北京方面能夠拿出比之前許諾多得多的實際行動，中國經濟將走向一個歷史性轉折點，他個人預計接下來還會有高強度的政策刺激推出。

道瓊斯工業平均指數收跌173點，跌幅0.41%，報42156點。標普500指數收跌53點，跌幅0.94%，報5708點。納斯達克綜合指數收跌278點，或1.54%，報17910點。

微軟跌2.23%，報420.69美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累63點，而家得寶升0.95%，報409.05元，貢獻道指25點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報226.21元，跌2.91%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報166.99元，升0.68%，亞馬遜(美：AMZN)收市報185.13元，跌0.64%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報576.47元，升0.7%，英偉達(美：NVDA)收市報117元，跌3.65%，微軟(美：MSFT)收市報420.69元，跌2.23%，Tesla (美：TSLA)收市報258.02元，跌1.37%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.39%，報520點。德國DAX指數收跌0.58%，報19213點；法國CAC 40指數跌0.81%，報7574點；英國富時100指數收漲0.49%，報8276點。

納斯達克中國金龍指數收漲5.48%，報7666點。

美國2年期債息曾跌最多1.97%，是9月27日後最大跌幅，當日跌幅為2.03%。低見3.5695厘，是9月30日3.5551厘後最低。收市報3.6043厘，是9月27日後收市新低，當日報3.5592厘。

美國10年期債息曾跌最多2.31%，是8月5日後最大跌幅，當日跌幅為3.3%。低見3.6937厘，是9月19日3.6905厘後最低。收市報3.7315厘，是9月24日後收市新低，當日報3.728厘。

美2年期10年期債息差收窄，低見7.819基點，是9月19日6.948基點後最窄。收市報12.312基點，是9月18日後收市最窄，當日報8.034基點。連續兩日收窄，累計6.622基點，對上一次連跌2日是9月17日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至80.355基點，是9月26日80.273基點後最窄。收市報85.55基點，是9月26日後收市最窄，當日報82.82基點。連續兩日收窄，累計1.403基點，對上一次連升2日是9月26日。

金龍指數曾升最多5.51%，是9月30日後最大升幅，當日升幅為7.02%。高見7669.14點，是9月30日7744.24點後最高。收市報7666.4點，是2023年8月1日後收市新高，當日報7701.81點。收報7666.4點，升5.48%。連升4日，累計升1389.58點，對上一次連升4日是4月25日。

道指曾跌最多0.91%，是9月11日後最大跌幅，當日跌幅為1.83%。低見41945.63點，是9月30日41929.07點後最低。收市報42156.97點，是9月25日後收市新低，當日報41914.75點。第1日陰燭。

標指曾跌最多1.41%，是9月11日後最大跌幅，當日跌幅為1.61%。低見5681.28點，是9月20日5674.49點後最低。收市報5708.75點，是9月20日後收市新低，當日報5702.55點。第1日陰燭。

納指曾跌最多2.25%，是9月6日後最大跌幅，當日跌幅為2.68%。低見17779.77點，是9月18日17556.42點後最低。收市報17910.36點，是9月18日後收市新低，當日報17573.3點。第1日陰燭。

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