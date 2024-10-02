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港股ADR升34點 夜期低水366點 南北水暫停 卡羅特上市

美股向下，港股ADR升34點或0.16%，報21168點，即月恒指夜期跌510點，報20768點，夜期低水366點。南北水暫停。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升3.3%，折合報444.69元；阿里巴巴（9988）升6.23%，折合報109.5元；美團（3690）升5.45%，折合報174.13元；匯控（0005）跌1.32%，折合報69.29元；建行（0939）升2.63%，折合報5.9元。

道期現跌0.202%；標期現跌0.13%；納期現跌0.22%。日本東證指數現跌0.62%；韓國KOSPI指數現跌1.09%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.14%。

VIX指數隔晚升15.12%或2.53點，報19.26點。

紐油現升1.3%或0.9美元，報70.74美元；布油現升1.14%或0.84美元，報74.4美元；金價現跌0.18%或4.89美元，報2658.34美元；LME 銅期貨隔晚升1.52%或150美元，報9979美元。比特幣現升0.61%或372.63美元，報61159.26美元；美國10年期債息現跌0.15%或0.0056厘，報3.7259厘。

今日焦點股份可留意：

卡羅特（2549）上市，定價5.78元。

兩公司最快今日公布業績，包括，中國金屬利用（1636），及海峽石油化工（0852）

澳門9月博彩收入172.53億澳門元，按年升逾15%好過預期。

小鵬（9868）及理想（2015）9月交付量齊創月份新高。

澳洲傳媒：阿里巴巴（9988）3000萬澳元售墨爾本寫字樓。

工農中建等6大內銀宣布將批量調整存量房貸利率。

 

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