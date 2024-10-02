美股向下，港股ADR升34點或0.16%，報21168點，即月恒指夜期跌510點，報20768點，夜期低水366點。南北水暫停。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升3.3%，折合報444.69元；阿里巴巴（9988）升6.23%，折合報109.5元；美團（3690）升5.45%，折合報174.13元；匯控（0005）跌1.32%，折合報69.29元；建行（0939）升2.63%，折合報5.9元。
道期現跌0.202%；標期現跌0.13%；納期現跌0.22%。日本東證指數現跌0.62%；韓國KOSPI指數現跌1.09%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.14%。
VIX指數隔晚升15.12%或2.53點，報19.26點。
紐油現升1.3%或0.9美元，報70.74美元；布油現升1.14%或0.84美元，報74.4美元；金價現跌0.18%或4.89美元，報2658.34美元；LME 銅期貨隔晚升1.52%或150美元，報9979美元。比特幣現升0.61%或372.63美元，報61159.26美元；美國10年期債息現跌0.15%或0.0056厘，報3.7259厘。
卡羅特（2549）上市，定價5.78元。
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