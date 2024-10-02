恒指今早高開155點或0.74%，報21289點，大市成交金額101億元；國指今早高開69點或0.93%，報7578點。恒生科技指數開市報4840點，升1.86%。上升股份比例為14.3%，下跌為4.83%，無升跌為80.86%。
藍籌47隻升，25隻下跌，10隻無升跌。碧桂園服務（6098）升4.45%，報6.8元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌6.38%，報66.05元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股19隻升，6隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）開市報120.4元，升11.38%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報51.15元，跌3.4%。
卡羅特（2549）上市，定價5.78元。開報9.5元，升64.35%。
兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國金屬利用（1636）停牌。
海峽石油化工（0852）無成交，報0.27元。
澳門9月博彩收入172.53億澳門元，按年升逾15%好過預期。
濠賭股
新濠國際發展（0200）無成交，報5.17元。
美高梅中國（2282）開市報12.56元，升1.29%。
澳博（0880）開市報3.09元，無升跌。
永利澳門（1128）開市報6.9元，升2.07%。
銀河娛樂（0027）開市報38.2元，跌2.18%。
金沙中國（1928）開市報20元，升0.4%。
小鵬（9868）及理想9月交付量齊創月份新高。小鵬開市報51.15元，跌3.4%。
理想（2015）開市報120.4元，升11.38%。
澳洲傳媒：阿里巴巴（9988）3000萬澳元售墨爾本寫字樓。開市報110.4元，升0.36%。
工農中建等6大內銀宣布將批量調整存量房貸利率。
建行（0939）開市報5.8元，跌1.36%。
農行（1288）開市報3.64元，跌0.55%。
工行（1398）開市報4.61元，跌0.65%。
中行（3988）開市報3.67元，無升跌。
交行（3328）開市報5.96元，無升跌。
郵儲行（1658）創52周高，見5元，開市報5元，升7.53%。
破頂股包括，耀才證券金融（1428）創上市新高，見2.41元，開市報2.41元，升6.17%；美團（3690）創52周高，見178元，開市報178元，升3.49%；佳兆業美好（2168）創52周高，見2.7元，開市報2.7元，升3.85%；金茂（0817）創52周高，見1.22元，開市報1.22元，升4.27%；中國銀河（6881）創52周高，見7.8元，開市報7.8元，升7.44%；光大證券（6178）創52周高，見8.8元，開市報8.8元，升8.64%；招商證券（6099）創52周高，見10.1元，開市報10.1元，升10.99%；廣發証券（1776）創52周高，見11.22元，開市報11.22元，升4.08%；思考樂教育（1769）創52周高，見7.34元，開市報7.34元，升1.38%；晶門半導體（2878）創52周高，見0.41元，開市報0.41元，無升跌；原生態牧業（1431）創52周高，見0.152元，開市報0.152元，無升跌；華潤建材科技（1313）創52周高，見2.25元，開市報2.25元，升2.27%；第一上海（0227）創52周高，見0.315元，開市報0.315元，升12.5%；金茂服務（0816）創52周高，見3.18元，開市報3.18元，升6.71%；中國金茂（0817）創52周高，見1.22元，開市報1.22元，升4.27%；華融金控（0993）創52周高，見0.082元，開市報0.082元，升2.5%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，見52周低0.01元，開市報0.01元，無升跌；中國信達（1359）創52周高，見1.13元，開市報1.13元，升4.63%；中州證券（1375）創52周高，見1.88元，開市報1.88元，升5.62%。
破頂指數成份股包括，美團（3690）創52周高，見178元，開市報178元，升3.49%；嗶哩嗶哩（9626）創52周高，見210元，開市報210元，升8.36%；新地（0016）創52周高，見88.2元，開市報88.2元，升3.1%；比亞迪（1211）創52周高，見290元，開市報290元，升2.18%；郵儲銀行（1658）創52周高，見5元，開市報5元，升7.53%。
創52周低，包括，中能控股（0228）低見0.064元，開市報0.064元，跌4.48%。
異動股
上升異動股，包括，正味集團（2147）開市報0.055元，升27.91%；銀建國際（0171）開市報0.123元，升14.95%；申萬宏源香港（0218）開市報0.95元，升14.46%；國泰君安國際（1788）開市報1.51元，升14.39%；北京燃氣藍天（6828）開市報0.04元，升14.29%；交銀國際（3329）開市報0.335元，升13.56%；貝康醫療－Ｂ（2170）開市報2.42元，升13.08%；興證國際（6058）開市報0.355元，升12.7%；第一上海（0227）創52周高，見0.315元，開市報0.315元，升12.5%；康龍化成（3759）開市報16.8元，升12%；QPL INT'L（0243）開市報0.17元，升11.84%。
下跌異動股，包括，冠軍科技集團（0092）開市報0.232元，跌10.77%；信保環球控股（0723）開市報0.047元，跌9.62%；神話世界（0582）開市報0.153元，跌7.83%；思捷環球（0330）開市報0.126元，跌6.67%；申洲國際（2313）開市報66.05元，跌6.38%；ＦＡ南方以太幣（3068）開市報12.9元，跌6.25%；VICON HOLDINGS（3878）開市報0.23元，跌6.12%；昊海生物科技（6826）開市報34.15元，跌5.66%；匯財金融投資（8018）開市報0.071元，跌5.33%。
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