恒指今早高開155點或0.74%，報21289點，大市成交金額101億元；國指今早高開69點或0.93%，報7578點。恒生科技指數開市報4840點，升1.86%。上升股份比例為14.3%，下跌為4.83%，無升跌為80.86%。