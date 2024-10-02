報道指，公司首席財務官Matt Friend在分析師電話會議上表示，此舉是由於即將進行的領導層過渡。該公司預計第二季收入下降8%至10%，與第一財季的降幅相似。「雖然取得了一些初步成果，但我們尚未走出困境」。

公司亦推遲原定於11月舉行的投資者日，以便讓即將上任的行政總裁Elliott Hill有時間制定戰略。

公司披露第一季收入下降10%，至115.9億美元，僅略低於市場預期。北美以及包括歐洲、非洲和中東在內的地區下滑尤其嚴重，Converse品牌問題仍存。

大中華區收入超出預期，4%的降幅在該公司各區域中最小。毛利率也超預期，公司稱這得益於產品、倉儲和物流成本下降。公司指出，去年進行的價格調整也有利於盈利能力。截至8月31日的第一財季每股純益超出預期。

這些數字對投資者來說可能並不重要，他們表示，這個季度的表現有點像是廢品，因為他們還在等候新任行政總裁的戰略公布。

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