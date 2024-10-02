港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連升8日，升2.38點子至4.34476%，是8月1日後最高，當日報4.43649%。對上一次連升8日是2023年11月28日，當日拆息報5.59012%。
港元現報7.7658元升值57點子，曾貶值最多39點子，報7.7754元，亦曾升值最多62點子，報7.7653元，是9月30日7.7631元後最強。
金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為478.04億元，較再上一日減2.65億元，總結餘是9月26日後最低。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌141.04點子至4.98226%，是9月26日後最低；1星期HIBOR跌17.38點子至4.77488%，是9月26日後最低；2星期HIBOR升2.35點子至4.55667%，是9月27日後最高。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升19.35點子至4.37375%，是8月6日後最高；6個月期HIBOR升4.04點子至4.06851%，是9月12日後最高；12個月期HIBOR跌1.51點子至3.95345%，是9月26日後最低。
美元指數現報101.238升值0.044點或0.04%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6392%，連續7日收窄，利差是2024年3月27日後最窄，當日差距為-0.619%。
對上一次連續7日收窄，是2024年6月25日，當日利差報-0.752%。
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