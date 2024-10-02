文章日期：2024年10月2日 12:10
壽司郎同系居酒屋品牌杉玉公布，推出10月期間限定「杉玉祭」，提供多款日本祭典的屋台料理，例如屋台風魷魚炒麵、照燒魷魚串、原條海鰻天婦羅配三文魚子他他醬等，讓客人可感受日本祭典的熱鬧。
「杉玉祭」於明日（10月3日）正式開售，下午3時起供應，期間限定商品數量有限，售完即止。
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