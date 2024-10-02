5股份成交過百億元，盈富（2800）170億元，其後為恒生中國企業（2828）132.7億元、騰訊（0700）128.6億元、美團（3690）117.7億元，阿里（9988）114.25億元。

恒指今早高開155點，高位升1506點，低位升155點，高低波幅1351點。上升股份比例為55.15%，下跌為19.29%，無升跌為25.55%。

恒指半日升1268點或6%，報22401點，大市成交金額2353億元；國指升541點或7.21%，報8051點。恒生科技指數收報5166點，升8.72%。

藍籌股成交金額1184.21億元，佔大市成交50.32%；科指成份股成交金額627.43億元，佔大市成交26.66%；國指成份股成交金額983.46億元，佔大市成交41.79%。

24隻雙櫃台股，總成交2.38億元人民幣，相當於約2.63億港元，佔大市成交的0.11%。

窩輪及牛熊證成交金額減少25.68%，至110.81億元，佔大市成交4.7%。牛熊證成交金額74.95億元，減少13.15%；窩輪成交金額35.86億元，減少42.9%。

藍籌77隻升，5隻下跌，0隻無升跌。龍湖（0960）升28.86%，收報19.38元，是升幅最大的藍籌，周大福（1929）跌2.51%，收報8.53元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報25.4元，升28.54%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報58.5元，升1.74%。

恒指、科指續高於主要平均線。

北水休市。

三大指數表現

恒指曾升最多7.13%，是2022年11月11日後最大升幅，當日升幅為8%。高見22640.51點，是2023年1月27日22700.85點後最高。連升6日，累計升4154.63點，對上一次連升6日是9月20日。

科指曾升最多10.08%，是2022年11月11日後最大升幅，當日升幅為10.58%。高見5230.95點，是2022年2月23日5325.61點後最高。連升6日，累計升1467.82點，對上一次連升6日是9月17日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是9月19日。

國指曾升最多8.35%，是2022年11月11日後最大升幅，當日升幅為8.58%。高見8136.96點，是2022年2月24日8219.8點後最高。連升13日，累計升2068.84點，對上一次連升13日是2018年1月16日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是9月13日。

個股表現

內房股

中海外（0688）創52周高，見18.12元，收報17.88元，升12.31%。

龍湖（0960）創52周高，見19.86元，收報19.38元，升28.86%。

潤地（1109）收報31.75元，升10.82%。

非藍籌內房

合景泰富（1813）收報0.76元，升56.7%。

綠城中國（3900）創52周高，見11.14元，收報10.76元，升17.47%。

寶龍地產（1238）創52周高，見1.06元，收報0.97元，升44.78%。

萬科（2202）創52周高，見10.9元，收報10.4元，升39.6%。

融創（1918）創52周高，見3.8元，收報3.72元，升41.98%。

禹洲（1628）創52周高，見0.228元，收報0.206元，升39.19%。

招商局置地（0978）創52周高，見0.42元，收報0.405元，升22.73%。

佳兆業（1638）創52周高，見0.64元，收報0.59元，升40.48%。

新城發展（1030）創52周高，見3.06元，收報3元，升18.11%。

龍光地產（3380）創52周高，見1.58元，收報1.49元，升29.57%。

世茂集團（0813）創52周高，見2.31元，收報2.08元，升87.39%。

雅居樂（3383）創52周高，見1.33元，收報1.31元，升74.67%。

時代中國（1233）創52周高，見0.53元，收報0.495元，升30.26%。

奧園（3883）創52周高，見0.51元，收報0.5元，升61.29%。

旭輝（0884）創52周高，見0.79元，收報0.73元，升64.04%。

富力（2777）創52周高，見2.28元，收報2.19元，升47.97%。

美的置業（3990）收報4.24元，升19.44%。

合生（0754）創52周高，見6.36元，收報6.23元，升28.99%。

花樣年（1777）創52周高，見0.15元，收報0.145元，升42.16%。

遠洋集團（3377）收報0.48元，升57.38%。

中駿集團（1966）收報0.245元，升36.87%。

越秀地產（0123）收報7.9元，升24.21%。

金茂（0817）創52周高，見1.73元，收報1.67元，升42.74%。

融信中國（3301）創52周高，見0.38元，收報0.325元，升68.39%。

中資券商

中金（3908）創52周高，見17.8元，收報17.52元，升26.04%。

中信証券（6030）創52周高，見26.75元，收報26.25元，升27.74%。

華泰證券（6886）創52周高，見16元，收報15.96元，升27.48%。

中國銀河（6881）創52周高，見9.08元，收報9元，升23.97%。

光大證券（6178）創52周高，見10.56元，收報10.28元，升26.91%。

招商證券（6099）創上市新高，見16元，收報14.58元，升60.22%。

廣發証券（1776）創52周高，見14.44元，收報13.98元，升29.68%。

交銀國際（3329）減持北京第四範式 套現6631萬。收報0.4元，升35.59%。

北京第四範式（6682）收報25.05元，跌8.07%。

卡羅特（2549）上市，定價5.78元。半日收報8.06元，升39.44%。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國金屬利用（1636）停牌。

海峽石油化工（0852）收報0.27元，無升跌。

澳門9月博彩收入172.53億澳門元，按年升逾15%好過預期。

濠賭股

新濠國際發展（0200）收報5.35元，升3.48%。

美高梅中國（2282）收報13.14元，升5.97%。

澳博（0880）收報3.13元，升1.29%。

永利澳門（1128）收報7元，升3.55%。

銀河娛樂（0027）收報40.8元，升4.48%。

金沙中國（1928）收報20.9元，升4.92%。

小鵬（9868）及理想9月交付量齊創月份新高。小鵬收報54.8元，升3.49%。

理想（2015）收報121.1元，升12.03%。

澳洲傳媒：阿里巴巴（9988）3000萬澳元售墨爾本寫字樓。創52周高，見118.7元，收報116.8元，升6.18%。

工農中建等6大內銀宣布將批量調整存量房貸利率。

建行（0939）收報6.12元，升4.08%。

農行（1288）收報3.82元，升4.37%。

工行（1398）創52周高，見4.91元，收報4.87元，升4.96%。

中行（3988）收報3.85元，升4.9%。

交行（3328）收報6.16元，升3.36%。

郵儲行（1658）創52周高，見5.26元，收報5.21元，升12.04%。

破頂股表現

破頂股包括，招商證券（6099）創上市新高，見16元，收報14.58元，升60.22%；攜程（9961）創上市新高，見534元，收報526.5元，升7.23%；達勢股份（1405）創上市新高，見80.5元，收報78.8元，升0.51%；耀才證券金融（1428）創上市新高，見2.83元，收報2.77元，升22.03%；DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見8.46元，收報8.25元，升5.5%；匯聚科技（1729）創上市新高，見4.58元，收報4.42元，跌1.34%；德商產投服務（2270）創上市新高，見1.81元，收報1.81元，升7.74%；貝殼－Ｗ（2423）創上市新高，見72.3元，收報70.65元，升18.54%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見126.1元，收報126.1元，升4.21%；弘業期貨（3678）創上市新高，見2.74元，收報2.62元，升19.09%；中國船舶租賃（3877）創上市新高，見1.79元，收報1.78元，升3.49%；紫元元（8223）創上市新高，見3.3元，收報2.63元，升34.87%；GHW INTL（9933）創上市新高，見5.48元，收報5.33元，升6.6%；金輝控股（9993）創上市新高，見5.64元，收報5.1元，升29.77%；吉利汽車（80175）創上市新高，見11.68元，收報11.66元，升6.19%；香港交易所（80388）創上市新高，見332元，收報332元，升12.62%；騰訊控股（80700）創上市新高，見431元，收報427元，升6.64%；比亞迪股份（81211）創上市新高，見275元，收報273元，升6.72%；小米集團-W（81810）創上市新高，見22元，收報21.7元，升7.43%；安踏體育（82020）創上市新高，見92.05元，收報92元，升8.17%；美團-W（83690）創上市新高，見180元，收報178元，升14.91%；京東集團-SW（89618）創上市新高，見170元，收報168.7元，升11.65%；阿里巴巴-SW（89988）創上市新高，見107元，收報105.2元，升5.36%；ＰＰ中國基石（2803）創上市新高，見9.505元，收報9.505元，升6.92%；ＧＸ恒生科技（2837）創上市新高，見6.42元，收報6.335元，升8.11%；騰訊（0700）創52周高，見479.6元，收報471.4元，升6.03%；阿里巴巴（9988）創52周高，見118.7元，收報116.8元，升6.18%；美團（3690）創52周高，見201元，收報197.7元，升14.94%；鑫苑服務（1895）創52周高，見0.89元，收報0.86元，升11.69%；新城悅（1755）創52周高，見4.35元，收報4.16元，升10.64%；旭輝永升服務（1995）創52周高，見2.9元，收報2.88元，升15.2%；佳兆業美好（2168）創52周高，見2.96元，收報2.72元，升4.62%；綠城服務（2869）創52周高，見5.3元，收報5.2元，升11.35%；保利物業（6049）創52周高，見40.1元，收報39.65元，升15.09%；華潤萬象（1209）創52周高，見37.5元，收報37.15元，升6.29%。

破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見534元，收報526.5元，升7.23%；阿里巴巴（9988）創52周高，見118.7元，收報116.8元，升6.18%；騰訊（0700）創52周高，見479.6元，收報471.4元，升6.03%；美團（3690）創52周高，見201元，收報197.7元，升14.94%；小米（1810）創52周高，見24.4元，收報24.25元，升7.78%；阿里健康（0241）創52周高，見6.27元，收報6.1元，升14.02%；京東（9618）創52周高，見189.5元，收報187.4元，升12.15%；閱文（0772）創52周高，見34.6元，收報34元，升4.94%；商湯（0020）創52周高，見1.86元，收報1.82元，升5.81%；嗶哩嗶哩（9626）創52周高，見237元，收報232元，升19.71%；海爾智家（6690）創52周高，見33.4元，收報33.15元，升6.25%；恒地（0012）創52周高，見27.65元，收報27.2元，升9.68%；工行（1398）創52周高，見4.91元，收報4.87元，升4.96%；新地（0016）創52周高，見91.7元，收報90.7元，升6.02%；吉利（0175）創52周高，見12.98元，收報12.9元，升5.91%；平保（2318）創52周高，見57.65元，收報56.8元，升13.26%；中國人壽（2628）創52周高，見17.16元，收報16.96元，升8.58%；中信（0267）創52周高，見9.82元，收報9.69元，升5.56%；萬洲（0288）創52周高，見6.37元，收報6.3元，升2.27%；招商銀行（3968）創52周高，見44.3元，收報43.5元，升12.84%；港交所（0388）創52周高，見369元，收報368.6元，升13%；中海外（0688）創52周高，見18.12元，收報17.88元，升12.31%；中生製藥（1177）創52周高，見3.94元，收報3.91元，升4.83%；創科實業（0669）創52周高，見121.4元，收報119.9元，升1.52%；安踏（2020）創52周高，見102.6元，收報101.7元，升7.68%。

破底股方面

8隻股份創上市新低，包括星光文化（1159）低見1.08元，收報1.08元，跌1.82%；INFINITY L&T（1442）低見0.218元，收報0.227元，升0.89%；瑞科生物－Ｂ（2179）低見7.3元，收報7.6元，跌6.06%；嘉創地產（2421）低見0.58元，收報0.62元，無升跌；REPUBLIC HC（8357）低見0.051元，收報0.051元，跌19.05%；春能控股（8430）低見0.099元，收報0.099元，跌1%；亞洲速運（8620）低見0.091元，收報0.092元，跌7.07%；友寶（2429）低見9.6元，收報9.6元，跌9.26%。

15隻股份創52周低，其中十隻包括，科聯系統（0046）低見1.93元，收報1.96元，升0.51%；中能控股（0228）低見0.064元，收報0.074元，升10.45%；信銘生命科技（0474）低見0.057元，收報0.067元，跌1.47%；金利來集團（0533）低見0.86元，收報0.91元，升1.11%；飛達控股（1100）低見1.32元，收報1.45元，跌0.68%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，低見0.01元，收報0.01元，無升跌；偉源控股（1343）低見0.071元，收報0.076元，跌9.52%；RAFFLESINTERIOR（1376）低見0.14元，收報0.145元，跌3.97%；中盈盛達融資擔保（1543）低見0.45元，收報0.46元，跌8%；慕容家居（1575）低見0.069元，收報0.069元，跌1.43%。

異動股

上升異動股，包括，中國金融投資管理（0605）創52周高，見4.01元，收報3.54元，升444.62%；華融金控（0993）創52周高，見0.45元，收報0.395元，升393.75%；首都創投（2324）創52周高，見0.45元，收報0.34元，升325%；中國基礎能源（8117）創52周高，見0.4元，收報0.315元，升146.09%；申萬宏源香港（0218）創52周高，見2.39元，收報1.95元，升134.94%；易居企業控股（2048）創52周高，見0.39元，收報0.35元，升118.75%；銀建國際（0171）收報0.227元，升112.15%；愛世紀集團（8507）創52周高，見0.175元，收報0.124元，升106.67%；世茂集團（0813）創52周高，見2.31元，收報2.08元，升87.39%；佳兆業資本（0936）創52周高，見0.415元，收報0.33元，升86.44%。

下跌異動股，包括，邁博藥業－Ｂ（2181）收報0.295元，跌26.25%；信源企業集團（1748）收報3.55元，跌26.04%；中國來騎哦（8039）收報0.151元，跌23.35%；星星集團（1560）收報0.14元，跌21.35%；智中國際（6063）收報0.175元，跌20.09%；昌利控股（8098）收報0.037元，跌19.57%；富元國際集團（0542）收報0.07元，跌19.54%；量子思維（8050）收報0.075元，跌19.35%；盈滙企業控股（2195）見52周低0.069元，收報0.071元，跌19.32%；信保環球控股（0723）收報0.042元，跌19.23%；高維科技（2086）見52周低0.36元，收報0.36元，跌19.1%。

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