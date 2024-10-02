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恒地三大商場推「賞你睇《903 AllStar籃球賽》」消費滿800元可參加抽獎

恒地（0012）旗下三大商場攜手推出「恒基地產旗下商場賞你睇《903 AllStar 籃球賽》」推廣活動。市民免費登記成為H‧COINS會員，並於三大商場內即日消費滿指定金額，即可參加「愈買愈賞大抽獎」，大獎為11月23日在亞洲國際博覽館舉辦的《903 AllStar籃球賽》門票，幸運兒將能親臨現場欣賞一眾903 DJ及多位人氣歌手、藝人在籃球場上的精彩對決。

10月5至6日及10月11至13日（合共五天），H·COINS會員在恒地旗下三大商場MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）、MOSTown新港城中心或沙田中心·沙田廣場，以電子貨幣即日單一消費滿 800 元或以上，並成功在商場遊戲攤位登記消費單據，即可參加即抽即中獎乙次，有機會即場贏取11月23日在亞洲國際博覽館舉辦的《903 AllStar 籃球賽》門票。

今年參加比賽的歌手及藝人包括903DJ、Dear Jane、ERROR、Gareth. T、吳家忻（kayan9896）、Lolly Talk、MIRROR、Moon Tang、Nancy Kwai、PIX3L、ROVER、VIVA、吳林峰、周殷廷、林愷鈴、陳健安、陳凱詠、梁釗峰、張蔓姿、張蔓莎、張繼聰、馮允謙、黃妍、黃明德、雲浩影、曾傲棐、黎展峯及譚旻萱。

 

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