自港交所（0388）於2012年以2.2美元收購LME以來，在中國註冊倉庫來儲存LME交易的金屬一直是其戰略目標。擴展到香港將意味著倫敦金屬交易所交易量的顯著增加。

路透社看到，去年12月向LME倉儲委員會提交的報告中，該交易所表示，該地區的公司表示有興趣將香港作為工業金屬的儲存地，作為中國內地的替代方案。簡報中寫道，「香港倫敦金屬交易所倉庫可以被視為中國內地與香港之間深入合作的展示」。

LME在回應置評請求時表示，「LME正在積極探索將香港列為LME倉庫所在地，這是我們確保為金屬界提供最大程度的全球連通性的承諾的一部分」，「在新司法管轄區列出新地點的過程可能需要一些時間，但我們正在取得良好進展......我們希望能夠在今年年底之前提供更詳細的更新」。

據報LME收到香港物流公司和其他利益相關者非常積極的回饋。LME一直在努力尋找能夠與新加坡、馬來西亞和台灣等長期受益於中國的地區相媲美的地點，這些地點都是LME可交割金屬的主要儲存地點。

報道引述消息指，LME正與香港當局就港口的金屬倉儲空間進行合作，「作為一項臨時措施」。

其他報道

OneDegree成全港首間賺錢虛擬保險公司

恒指半日升1268點 成交2353億 內房、金融股勁升 盈富、ATM成交續破百億

杉玉10月推出期間限定「杉玉祭」 多款日本祭典料理登場

長城汽車：不派發中期股息

10月1日內地訪客入境增90% 「留港」人數倍增至7.7萬

貨幣總結餘減2億 1個月HIBOR連升8日 1周息跌17點子

恒生：續觀察政策傳導效果 維持預測內地經濟增4.9%

Nike撤回全年業績指引