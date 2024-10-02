大亞灣瀧珀再搞睇樓團

早在今年7月，曾傳出長實（1113）旗下和記地產集團以五折推售內地東莞項目「海逸豪庭」，引來市場高度關注。當時內地樓市仍未有復蘇迹象，一向在內地市場較低調的和記地產一反常態，積極發起宣傳攻擊。和記地產自8月起聯手世邦魏理仕推北京•御翠園全球宣傳，又同時為惠州「瀧珀」 推出港人專屬置業優惠，繼續推售增城的逸翠莊園等項目。

據和記地產9月20日的新聞稿稱，在過去1個多月來已積極安排周末睇樓團，更因報團人數眾多，在中秋節假期特別加開睇樓團。目前已接獲不少樓盤銷售查詢，更指未來數月將繼續安排出團。另據網上招聘平台顯示，和記地產正招募公關及推廣職位，並要求至少擁5年內地的活動、公關、廣告宣傳經驗，策劃及執行在內地大型廣告及推廣活動，處理媒體關係及組織新聞活動，並需到內地出差，反映公司於內地積極推廣。

本報曾向和記地產查詢，為何在市場仍未回暖時便集中推貨，對中國樓市前景看法及未來銷售目標等問題，但公司未有回覆。

銀河國際證券中國和香港研究主管鄭懷武認為，大多數內地及香港發展商對未來內房的前景睇法都「不會好正面，會審慎，無咁樂觀」。若管理層預期未來兩至三年內地樓價向下壓力大過上升，相信無論市况如何，都會「有樓愈早賣愈好」，積極套現、去貨。

分析：地皮廉宜 有減價促銷空間

對於長實而言，鄭懷武表示，目前長實在內地的土儲仍有6300萬方呎（截至今年6月底，相當於585萬平方米），大多位於一二線主要城市，如北京、大灣區及上海等，甚少位於偏遠位置，而且大部分早在10至20年前儲落，地價非常廉宜，即使內地樓價在過去數年跌幅甚深，預料長實地價仍升2至3倍，故即使長實要減價賣樓或促銷五折、六折賣樓，相信仍有利潤。

問到長實在套現後會否重新在內地投資佈局，鄭懷武認為機率比較低，因為長實已經有近10年無在內地再增加土儲，而且相對內地，長實過往幾年反在大本營香港吸納了不少新土儲，如安達臣道、啟德、屯門大欖、市建局土瓜灣四合一項目等。加上現時多家本地發展商受困高負債，作為本港財務最強的發展商之一的長實對手不多，料集團會傾向投資香港「執平貨」。

在8月中長實中期業績會上，長實主席李澤鉅罕見多次以廣東話回應香港樓市，指「我唔敢賭香港市場（樓市）太差，過去歷史話我哋知邊個賭香港長期差都錯」，又強調「如果香港有好的投資機會，公司可以利用國際資產籌集資金，返來投資香港」。

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