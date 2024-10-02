moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

大摩首予美圖「增持」評級

摩根士丹利發表報告，首予美圖（1357）「增持」評級，目標價4.5元。現報3.25元，升5.8%。

大摩認為，美圖是少數幾家實現盈利、將GenAI貨幣化，以及2024年淨利增長50%的SaaS軟件公司。

大摩認為，相信美圖已經找到有效的方法，由基於廣告收入，轉型至基於訂閱的業務模式，有助收入加速增長並提高獲利能力。而其產品範圍廣泛，為非專業人士提供服務。

大摩認為，美圖擁有長期穩固的客戶群，可轉化為付費用戶。美圖旗艦店產品（包括美圖秀秀、美顏相機）在過去5年保持中國市場第一，同時維持相對於免費應用程式的市場份額。相信美圖堅實的使用者基礎反映了強大的實力。

預計美圖的付費用戶滲透率將從2023年的3.7%增長至2026年的6.8%。而美圖剛向海外推出人工智慧產品，相信其付費用戶規模可能會在2025-26年大幅增長。

大摩認為美圖被嚴重低估。作為一家獲利的SaaS公司，毛利率超過60%，根據大摩數據，美圖2025年市盈率比為12倍，2023-26年EPS複合年增長率為35%，遠低於中國SaaS同業平均值（70倍2025年市盈率），每股盈餘複合年增長率為28%。以折現現金流為基礎的目標價為4.5元，相當於23倍2025年市盈率。

其他報道

A股港股反彈 老虎證券上周開戶人數升七成 推A股通及A股ETF免佣

大摩予郵儲行「增持」評級

中央上周積極救樓市 長實近月內地推盤趨積極 大搞睇樓團

【有片：埋身擊】美元兌日圓反覆偏軟 後市或下試140水平

港交所高層楊秋梅承繼湯曉鷗於商湯20%股權 成最大股東

半日沽空金額減2% 恒生中國企業沽空增1.9倍

LME據報將於年底前批准在港設立交割倉庫

OneDegree成全港首間賺錢虛擬保險公司

恒指半日升1268點 成交2353億 內房、金融股勁升 盈富、ATM成交續破百億

 