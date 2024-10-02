大摩認為，美圖是少數幾家實現盈利、將GenAI貨幣化，以及2024年淨利增長50%的SaaS軟件公司。

大摩認為，相信美圖已經找到有效的方法，由基於廣告收入，轉型至基於訂閱的業務模式，有助收入加速增長並提高獲利能力。而其產品範圍廣泛，為非專業人士提供服務。

大摩認為，美圖擁有長期穩固的客戶群，可轉化為付費用戶。美圖旗艦店產品（包括美圖秀秀、美顏相機）在過去5年保持中國市場第一，同時維持相對於免費應用程式的市場份額。相信美圖堅實的使用者基礎反映了強大的實力。

預計美圖的付費用戶滲透率將從2023年的3.7%增長至2026年的6.8%。而美圖剛向海外推出人工智慧產品，相信其付費用戶規模可能會在2025-26年大幅增長。

大摩認為美圖被嚴重低估。作為一家獲利的SaaS公司，毛利率超過60%，根據大摩數據，美圖2025年市盈率比為12倍，2023-26年EPS複合年增長率為35%，遠低於中國SaaS同業平均值（70倍2025年市盈率），每股盈餘複合年增長率為28%。以折現現金流為基礎的目標價為4.5元，相當於23倍2025年市盈率。

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