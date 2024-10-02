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肉肉大米豪言更具競爭力 黃傑龍反擊「無商務禮儀」 預告今年將開設8間新分店

叙福樓（1978）旗下特許經營品牌「挽肉與米」香港首間分店於今年5月開幕，一直備受食客追捧。另一方面，內地人氣漢堡扒店「肉肉大米」亦宣布攻港，位於沙田新城巿廣場的分店將於10月3日開幕。對於對於有媒體引述「肉肉大米」負責人認為，「肉肉大米」比「挽肉と米」更具競爭力，而且口味更符會香港人口味。敘福樓主席黃傑龍即在社交平台發文反擊，直言對方不太有商務禮儀，甚至是頗為失禮。

由於肉肉大米和挽肉と米性質相似，大眾難免會將兩家餐廳作比較，而「肉肉大米」負責人曾向媒體自信地表示，認為肉肉大米比挽肉と米更具競爭力。黃傑龍在社交平台貼出數張有關「挽肉と米」和「肉肉大米」報道的截圖，並發文指做生意的基本商業禮儀是「各有各做，互相欣賞」，一般而言，在訪問中甚少會提及競爭對手的名字，更別說自稱比別人優勝。

黃傑龍在文中不點名批評指，「所以咁耐以來無論對方點樣喺叫叫囂囂，在宣傳/訪問提到我們營運的『挽肉與米』，我都唔會點回應，雖然內心覺得這間『xx大米』公司好奇怪感覺上不太有商務禮儀 ，甚至以日本文化來說似乎頗為失禮的。」

黃傑龍又引述「挽肉と米」創辦人山本先生表示，「不用理會別人怎樣做，我們只需要做自己出來，把自己想做的做到最好，自然會有欣賞的客人到來。」

黃傑龍在文末點出「挽肉と米」和「肉肉大米」之間的分別。「其實雖然都是食漢堡飯，但係一個真正炭燒一個真正落油平板煎，根本效果完全唔同冇得比較，大家各自各精彩。」

預告今年內將開設8間新分店 

另外，黃傑龍亦發帖文預告，未來將會有其他新品牌新分店登場，並透露今年內將再開設8間新分店，又笑言今年真係「關10間開17間（唔止16）」。

 

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