由於肉肉大米和挽肉と米性質相似，大眾難免會將兩家餐廳作比較，而「肉肉大米」負責人曾向媒體自信地表示，認為肉肉大米比挽肉と米更具競爭力。黃傑龍在社交平台貼出數張有關「挽肉と米」和「肉肉大米」報道的截圖，並發文指做生意的基本商業禮儀是「各有各做，互相欣賞」，一般而言，在訪問中甚少會提及競爭對手的名字，更別說自稱比別人優勝。

黃傑龍在文中不點名批評指，「所以咁耐以來無論對方點樣喺叫叫囂囂，在宣傳/訪問提到我們營運的『挽肉與米』，我都唔會點回應，雖然內心覺得這間『xx大米』公司好奇怪感覺上不太有商務禮儀 ，甚至以日本文化來說似乎頗為失禮的。」

黃傑龍又引述「挽肉と米」創辦人山本先生表示，「不用理會別人怎樣做，我們只需要做自己出來，把自己想做的做到最好，自然會有欣賞的客人到來。」

黃傑龍在文末點出「挽肉と米」和「肉肉大米」之間的分別。「其實雖然都是食漢堡飯，但係一個真正炭燒一個真正落油平板煎，根本效果完全唔同冇得比較，大家各自各精彩。」

預告今年內將開設8間新分店

另外，黃傑龍亦發帖文預告，未來將會有其他新品牌新分店登場，並透露今年內將再開設8間新分店，又笑言今年真係「關10間開17間（唔止16）」。

其他報道

A股港股反彈 老虎證券上周開戶人數升七成 推A股通及A股ETF免佣

大摩予郵儲行「增持」評級

中央上周積極救樓市 長實近月內地推盤趨積極 大搞睇樓團

【有片：埋身擊】美元兌日圓反覆偏軟 後市或下試140水平

港交所高層楊秋梅承繼湯曉鷗於商湯20%股權 成最大股東

半日沽空金額減2% 恒生中國企業沽空增1.9倍

LME據報將於年底前批准在港設立交割倉庫

OneDegree成全港首間賺錢虛擬保險公司

恒指半日升1268點 成交2353億 內房、金融股勁升 盈富、ATM成交續破百億

杉玉10月推出期間限定「杉玉祭」 多款日本祭典料理登場

長城汽車：不派發中期股息

10月1日內地訪客入境增90% 「留港」人數倍增至7.7萬

貨幣總結餘減2億 1個月HIBOR連升8日 1周息跌17點子

恒生：續觀察政策傳導效果 維持預測內地經濟增4.9%

Nike撤回全年業績指引

十一黃金周｜日本為內地遊客海外旅行首選 北京飛東京航班幾乎銷售一空

恒指升逾千點 升穿22100點 成交逾1400億

卡羅特今掛牌高見10.88元 高招股價88%

美上市中概股急升 淡友損失數十億美元

對冲基金掀「中國熱」 投資者甚至不需要選股

「鱷王」達里奧︰中國領導人面臨「不惜一切代價」關鍵時刻

中國富豪一周內身家大漲1300億美元 馬化騰成大贏家之一

蘋果據報擬明年初推新款iPhone SE和iPad Air

交銀國際減持北京第四範式 套現6631萬

恒指高開155點 科指升1.8% 卡羅特上市升64%

港股ADR升34點 夜期低水366點 南北水暫停 卡羅特上市

市場避險 美股向下 道指跌173點 金龍指數升5%

北水增持中電信 減持協鑫科技