moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

A股急漲 內媒：投資者急開戶 85後、90後是主力

內地釋出遠超市場預期的「組合拳」提振經濟，A股連日大漲，吸引不少散戶入市。《財聯社》報道，券商開戶量大增4至6倍成為普遍現象，新開戶投資者整體以年輕人為主，85後、90後為主力，00後開戶數量明顯提升，不少70後開戶也十分踴躍，最大年齡層也有50後。

除了新增開戶數量急升之外，原有舊客戶亦在回歸。《每日經濟新聞》引述一間大型券商人士表示，就不活躍用戶帳號而言，較前期日均召回客戶量增加了3至5倍。另有中型券商分公司負責人指出，雖未有具體統計數字，但目前來看不活躍帳戶回歸的比例較大，每天都有客戶回歸。

面對熾熱市況，已有逾60家券商宣布分公司國慶加班營業。7x24小時在線上審核開戶。

 

其他報道

肉肉大米豪言更具競爭力 黃傑龍反擊「無商務禮儀」 預告今年將開設8間新分店

大摩首予美圖「增持」評級

A股港股反彈 老虎證券上周開戶人數升七成 推A股通及A股ETF免佣

大摩予郵儲行「增持」評級

中央上周積極救樓市 長實近月內地推盤趨積極 大搞睇樓團

【有片：埋身擊】美元兌日圓反覆偏軟 後市或下試140水平

港交所高層楊秋梅承繼湯曉鷗於商湯20%股權 成最大股東

半日沽空金額減2% 恒生中國企業沽空增1.9倍

LME據報將於年底前批准在港設立交割倉庫

OneDegree成全港首間賺錢虛擬保險公司

恒指半日升1268點 成交2353億 內房、金融股勁升 盈富、ATM成交續破百億

杉玉10月推出期間限定「杉玉祭」 多款日本祭典料理登場

長城汽車：不派發中期股息

10月1日內地訪客入境增90% 「留港」人數倍增至7.7萬

貨幣總結餘減2億 1個月HIBOR連升8日 1周息跌17點子

恒生：續觀察政策傳導效果 維持預測內地經濟增4.9%

Nike撤回全年業績指引

十一黃金周｜日本為內地遊客海外旅行首選　北京飛東京航班幾乎銷售一空

恒指升逾千點 升穿22100點 成交逾1400億

卡羅特今掛牌高見10.88元 高招股價88%

美上市中概股急升 淡友損失數十億美元

對冲基金掀「中國熱」 投資者甚至不需要選股

「鱷王」達里奧︰中國領導人面臨「不惜一切代價」關鍵時刻

中國富豪一周內身家大漲1300億美元 馬化騰成大贏家之一

蘋果據報擬明年初推新款iPhone SE和iPad Air

交銀國際減持北京第四範式 套現6631萬

恒指高開155點 科指升1.8% 卡羅特上市升64%

港股ADR升34點 夜期低水366點 南北水暫停 卡羅特上市

市場避險 美股向下 道指跌173點 金龍指數升5%

北水增持中電信 減持協鑫科技