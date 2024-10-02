內地釋出遠超市場預期的「組合拳」提振經濟，A股連日大漲，吸引不少散戶入市。《財聯社》報道，券商開戶量大增4至6倍成為普遍現象，新開戶投資者整體以年輕人為主，85後、90後為主力，00後開戶數量明顯提升，不少70後開戶也十分踴躍，最大年齡層也有50後。
除了新增開戶數量急升之外，原有舊客戶亦在回歸。《每日經濟新聞》引述一間大型券商人士表示，就不活躍用戶帳號而言，較前期日均召回客戶量增加了3至5倍。另有中型券商分公司負責人指出，雖未有具體統計數字，但目前來看不活躍帳戶回歸的比例較大，每天都有客戶回歸。
面對熾熱市況，已有逾60家券商宣布分公司國慶加班營業。7x24小時在線上審核開戶。
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