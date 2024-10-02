除了新增開戶數量急升之外，原有舊客戶亦在回歸。《每日經濟新聞》引述一間大型券商人士表示，就不活躍用戶帳號而言，較前期日均召回客戶量增加了3至5倍。另有中型券商分公司負責人指出，雖未有具體統計數字，但目前來看不活躍帳戶回歸的比例較大，每天都有客戶回歸。

面對熾熱市況，已有逾60家券商宣布分公司國慶加班營業。7x24小時在線上審核開戶。

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