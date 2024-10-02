三大指數齊創23個月最大升幅，恒指創21個月新高，科指、國指創兩年8個月新高。恒指6日累升4196點。恒指日內波幅1378點，兩年半最多。

7隻股份成交金額過百億，最多的是盈富（2800）達270.67億元，其後是騰訊（0700）227.4億元、美團（3690）213.9億元、阿里巴巴（9988）206.49億元、恒生中國企業（2828）186.04億元、港交所（0388）159.6億元、中國平安（2318）127.27億元。

27隻股份升幅逾1倍，升幅最多的是中國金融投資管理（0605）升730.77%。當中，10隻為內房股，升幅最多的是融信中國（3301），升397.41%。而與內房相關的亦包括易居企業控股（2048），升187.5%。多隻金融股亦炒上，升幅最多的是華融金控（0993），升412.5%。

中東戰事升溫，外圍風險胃納降，美期延續跌勢，美減息預期幅度降至25基點，美債息亦回軟。憧憬內地措施利經濟復蘇，銅、鋁、鎳升逾1%，救內房下，鐵礦石更升逾8%，油價則因中東戰事升逾2%。

恒指今早高開155點，高位升1534點，低位升155點，高低波幅1378點。上升股份比例為64.42%，下跌為19.41%，無升跌為16.16%。

恒指收市升1310點或6.2%，報22443點，大市成交金額4340億元，較上日減少14.2%，是9月26日3028.7億元成交後最少；國指升531點或7.08%，報8041點。恒生科技指數收報5157點，升8.53%。

藍籌股成交金額2251.45億元，佔大市成交51.87%；科指成份股成交金額1158.2億元，佔大市成交26.68%；國指成份股成交金額1864.62億元，佔大市成交42.96%。

24隻雙櫃台股，總成交3.91億元人民幣，相當於約4.32億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額增加4.52%，至155.85億元，佔大市成交3.59%。牛熊證成交金額98.38億元，增加13.99%；窩輪成交金額57.47億元，減少8.49%。

藍籌77隻升，5隻下跌，0隻無升跌。龍湖（0960）升24.73%，收報18.76元，是升幅最大的藍籌，長建（1038）跌1.6%，收報52.35元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報28.9元，升46.26%；跌幅最大的是京東健康（6618）收報35.85元，升2.43%。

恒指、科指高於主要平均線。

北水休市。

三大指數表現

恒指曾升最多7.26%，是2022年11月11日後最大升幅，當日升幅為8%。高見22667.74點，是2023年1月27日22700.85點後最高。今日收市報22443.73點，是2023年1月27日後收市新高，當日報22688.9點。連升6日，累計升4196.62點，對上一次連升6日是9月20日。

科指曾升最多10.54%，是2022年11月11日後最大升幅，當日升幅為10.58%。高見5252.53點，是2022年2月23日5325.61點後最高。收市報5157.08點，是2022年2月23日後收市新高。連升6日，累計升1458.81點，對上一次連升6日是9月17日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是9月19日。

國指曾升最多8.48%，是2022年11月11日後最大升幅，當日升幅為8.58%。高見8146.25點，是2022年2月24日8219.8點後最高。收市報8041.27點，是2022年3月1日後收市新高，當日報8053.04點。連升13日，累計升2058.72點，對上一次連升13日是2018年1月16日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是9月13日。

午後消息股表現

大摩首予美圖（1357）「增持」評級。收報3.25元，升5.86%。

大摩予郵儲行（1658）「增持」評級。創52周高，見5.3元，收報5.26元，升13.12%。

港交所高層楊秋梅承繼湯曉鷗於商湯（0020）20%股權 成最大股東。創52周高，見1.88元，收報1.85元，升7.56%。

LME據報將於年底前批准在港設立交割倉庫。港交所（0388）創52周高，見379.6元，收報372.8元，升14.29%。

長城汽車（2333）：不派發中期股息。創52周高，見15.88元，收報15.84元，升9.24%。

今早及隔晚消息股表現

內房股

中海外（0688）創52周高，見18.58元，收報18.32元，升15.08%。

龍湖（0960）創52周高，見20.15元，收報18.76元，升24.73%。

潤地（1109）收報31.65元，升10.47%。

非藍籌內房

合景泰富（1813）創52周高，見0.96元，收報0.96元，升97.94%。

綠城中國（3900）創52周高，見11.24元，收報10.86元，升18.56%。

寶龍地產（1238）創52周高，見1.08元，收報1.05元，升56.72%。

萬科（2202）創52周高，見12.3元，收報12元，升61.07%。

融創（1918）創52周高，見4.84元，收報4.6元，升75.57%。

禹洲（1628）創52周高，見0.265元，收報0.26元，升75.68%。

招商局置地（0978）創52周高，見0.44元，收報0.425元，升28.79%。

佳兆業（1638）創52周高，見0.64元，收報0.62元，升47.62%。

新城發展（1030）創52周高，見3.21元，收報3.18元，升25.2%。

龍光地產（3380）創52周高，見1.58元，收報1.5元，升30.43%。

世茂集團（0813）創52周高，見2.81元，收報2.81元，升153.15%。

雅居樂（3383）創52周高，見1.95元，收報1.95元，升160%。

時代中國（1233）創52周高，見0.64元，收報0.62元，升63.16%。

奧園（3883）創52周高，見0.65元，收報0.65元，升109.68%。

旭輝（0884）創52周高，見0.89元，收報0.88元，升97.75%。

富力（2777）創52周高，見2.85元，收報2.8元，升89.19%。

美的置業（3990）收報4.96元，升39.72%。

合生（0754）創52周高，見6.5元，收報6.18元，升27.95%。

花樣年（1777）創52周高，見0.23元，收報0.223元，升118.63%。

遠洋集團（3377）收報0.62元，升103.28%。

中國新城鎮（1278）收報0.083元，升16.9%。

金地商置（0535）創52周高，見0.415元，收報0.41元，升24.24%。

保利置業（0119）創52周高，見2.11元，收報2.11元，升18.54%。

瑞安房地產（0272）創52周高，見0.95元，收報0.95元，升15.85%。

中駿集團（1966）創52周高，見0.305元，收報0.305元，升70.39%。

越秀地產（0123）收報8.05元，升26.57%。

金茂（0817）創52周高，見1.73元，收報1.65元，升41.03%。

融信中國（3301）創52周高，見0.96元，收報0.96元，升397.41%。

中資券商

中金（3908）創52周高，見18.3元，收報18.24元，升31.22%。

中信証券（6030）創52周高，見28.7元，收報28.65元，升39.42%。

華泰證券（6886）創52周高，見16.4元，收報15.9元，升27%。

中國銀河（6881）創52周高，見9.23元，收報9.05元，升24.66%。

光大證券（6178）創52周高，見10.6元，收報10.3元，升27.16%。

招商證券（6099）創上市新高，見16.6元，收報16.5元，升81.32%。

廣發証券（1776）創52周高，見14.96元，收報14.4元，升33.58%。

交銀國際（3329）減持北京第四範式 套現6631萬。創52周高，見0.55元，收報0.51元，升72.88%。

北京第四範式（6682）收報26元，跌4.59%。

卡羅特（2549）上市，定價5.78元。收報9.15元，升58.3%。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國金屬利用（1636）停牌。

海峽石油化工（0852）收報0.27元，無升跌。

澳門9月博彩收入172.53億澳門元，按年升逾15%好過預期。

濠賭股

新濠國際發展（0200）收報5.6元，升8.32%。

美高梅中國（2282）收報13.2元，升6.45%。

澳博（0880）收報3.14元，升1.62%。

永利澳門（1128）收報7.04元，升4.14%。

銀河娛樂（0027）收報41.5元，升6.27%。

金沙中國（1928）收報20.65元，升3.66%。

小鵬（9868）及理想9月交付量齊創月份新高。小鵬收報55元，升3.87%。

理想（2015）收報121.5元，升12.4%。

澳洲傳媒：阿里巴巴（9988）3000萬澳元售墨爾本寫字樓。創52周高，見118.7元，收報115.1元，升4.64%。

工農中建等6大內銀宣布將批量調整存量房貸利率。

建行（0939）收報6.12元，升4.08%。

農行（1288）收報3.81元，升4.1%。

工行（1398）創52周高，見4.93元，收報4.84元，升4.31%。

中行（3988）收報3.84元，升4.63%。

交行（3328）收報6.12元，升2.68%。

郵儲行（1658）創52周高，見5.3元，收報5.26元，升13.12%。

破頂股表現

破頂股包括，招商證券（6099）創上市新高，見16.6元，收報16.5元，升81.32%；達勢股份（1405）創上市新高，見80.5元，收報79.9元，升1.91%；耀才證券金融（1428）創上市新高，見2.9元，收報2.89元，升27.31%；DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見8.46元，收報8.21元，升4.99%；匯聚科技（1729）創上市新高，見4.58元，收報4.29元，跌4.24%；德商產投服務（2270）創上市新高，見1.81元，收報1.79元，升6.55%；貝殼－Ｗ（2423）創上市新高，見72.3元，收報69.95元，升17.37%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見126.1元，收報124.2元，升2.64%；弘業期貨（3678）創上市新高，見3.07元，收報2.98元，升35.45%；中國船舶租賃（3877）創上市新高，見1.79元，收報1.74元，升1.16%；紫元元（8223）創上市新高，見3.3元，收報2.63元，升34.87%；GHW INTL（9933）創上市新高，見5.73元，收報5.6元，升12%；金輝控股（9993）創上市新高，見5.64元，收報5.2元，升32.32%；吉利汽車（80175）創上市新高，見11.86元，收報11.86元，升8.01%；香港交易所（80388）創上市新高，見342元，收報337元，升14.31%；騰訊控股（80700）創上市新高，見431元，收報427.6元，升6.79%；比亞迪股份（81211）創上市新高，見275元，收報271.4元，升6.1%；小米集團-W（81810）創上市新高，見22.05元，收報21.7元，升7.43%；安踏體育（82020）創上市新高，見94元，收報91.9元，升8.05%；長城汽車（82333）創上市新高，見14.32元，收報14.3元，升9.49%；美團-W（83690）創上市新高，見181.8元，收報178.6元，升15.3%；京東集團-SW（89618）創上市新高，見173.4元，收報168.1元，升11.25%；阿里巴巴-SW（89988）創上市新高，見107元，收報104.5元，升4.66%；ＰＰ中國基石（2803）創上市新高，見9.505元，收報9.505元，升6.92%；鑫苑服務（1895）創52周高，見0.89元，收報0.88元，升14.29%；新城悅（1755）創52周高，見4.38元，收報4.2元，升11.7%；碧桂園服務（6098）創52周高，見8.38元，收報8.03元，升23.35%；旭輝永升服務（1995）創52周高，見2.95元，收報2.89元，升15.6%；佳兆業美好（2168）創52周高，見3元，收報3元，升15.38%；綠城服務（2869）創52周高，見5.37元，收報5.28元，升13.06%；保利物業（6049）創52周高，見40.5元，收報39.85元，升15.67%。

破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見534元，收報514.5元，升4.79%；阿里巴巴（9988）創52周高，見118.7元，收報115.1元，升4.64%；騰訊（0700）創52周高，見479.6元，收報470元，升5.71%；美團（3690）創52周高，見201.4元，收報197.2元，升14.65%；小米（1810）創52周高，見24.65元，收報24元，升6.67%；阿里健康（0241）創52周高，見6.28元，收報6.15元，升14.95%；京東（9618）創52周高，見192.3元，收報185.1元，升10.77%；閱文（0772）創52周高，見35元，收報34.95元，升7.87%；商湯（0020）創52周高，見1.88元，收報1.85元，升7.56%；嗶哩嗶哩（9626）創52周高，見238.8元，收報236.2元，升21.88%；海爾智家（6690）創52周高，見33.75元，收報33.5元，升7.37%；恒地（0012）創52周高，見27.65元，收報27.2元，升9.68%；工行（1398）創52周高，見4.93元，收報4.84元，升4.31%；新地（0016）創52周高，見92.1元，收報91.05元，升6.43%；吉利（0175）創52周高，見13.2元，收報13.06元，升7.22%；平保（2318）創52周高，見57.65元，收報56.6元，升12.86%；中國人壽（2628）創52周高，見17.18元，收報17.14元，升9.73%；中信（0267）創52周高，見9.82元，收報9.7元，升5.66%；萬洲（0288）創52周高，見6.38元，收報6.37元，升3.41%；招商銀行（3968）創52周高，見44.3元，收報43.7元，升13.36%；港交所（0388）創52周高，見379.6元，收報372.8元，升14.29%；中海外（0688）創52周高，見18.58元，收報18.32元，升15.08%；中生製藥（1177）創52周高，見4元，收報3.98元，升6.7%；創科實業（0669）創52周高，見122.4元，收報121.8元，升3.13%；安踏（2020）創52周高，見104.1元，收報101.9元，升7.89%。

破底股方面

18隻股份創上市新低，其中十隻包括，飛道旅遊科技（8069）低見0.033元，收報0.035元，跌2.78%；和嘉控股（0704）低見0.062元，收報0.086元，升4.88%；中國水業集團（1129）低見0.075元，收報0.089元，跌1.11%；星光文化（1159）低見0.73元，收報0.94元，跌14.55%；INFINITY L&T（1442）低見0.218元，收報0.224元，跌0.44%；中漆集團（1932）低見0.226元，收報0.226元，跌7.76%；瑞科生物－Ｂ（2179）低見7.3元，收報7.4元，跌8.53%；嘉創地產（2421）低見0.58元，收報0.62元，無升跌；高豐集團控股（2863）低見0.2元，收報0.201元，跌5.63%；吉輝控股（8027）低見0.1元，收報0.142元，跌16.47%。

17隻股份創52周低，其中十隻包括，科聯系統（0046）低見1.93元，收報1.97元，升1.03%；中能控股（0228）低見0.064元，收報0.076元，升13.43%；永發置業（0287）低見3.45元，收報3.45元，無升跌；信銘生命科技（0474）低見0.057元，收報0.068元，無升跌；金利來集團（0533）低見0.86元，收報0.89元，跌1.11%；飛達控股（1100）低見1.32元，收報1.41元，跌3.42%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.015元，低見0.01元，收報0.015元，升50%；偉源控股（1343）低見0.071元，收報0.077元，跌8.33%；RAFFLESINTERIOR（1376）低見0.136元，收報0.142元，跌5.96%；中盈盛達融資擔保（1543）低見0.45元，收報0.46元，跌8%。

異動股

上升異動股，包括，中國金融投資管理（0605）創52周高，見7.03元，收報5.4元，升730.77%；華融金控（0993）創52周高，見0.45元，收報0.41元，升412.5%；首都創投（2324）創52周高，見0.475元，收報0.4元，升400%；融信中國（3301）創52周高，見0.96元，收報0.96元，升397.41%；國際商業結算（0147）創52周高，見0.16元，收報0.124元，升275.76%；申萬宏源香港（0218）創52周高，見2.55元，收報2.54元，升206.02%；中梁（2772）收報0.345元，升202.63%；易居企業控股（2048）創52周高，見0.495元，收報0.46元，升187.5%；綠地香港（0337）創52周高，見0.79元，收報0.79元，升172.41%。

下跌異動股，包括，信保環球控股（0723）收報0.039元，跌25%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.074元，跌21.28%；信源企業集團（1748）收報3.85元，跌19.79%；中國天億福（8196）收報0.045元，跌19.64%；財訊傳媒（0205）收報0.25元，跌19.35%；盈滙企業控股（2195）見52周低0.069元，收報0.071元，跌19.32%；OSL集團（0863）收報5.24元，跌18.76%；UTS MARKETING（6113）收報0.89元，跌18.35%；築友智造科技（0726）收報0.121元，跌18.24%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.094元，跌17.54%。

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