至於今日黃金周檔期第二日，根據澳門媒體引述治安警數據顯示，截至今早11時，錄得旅客6.9萬人次入境。至於十一檔期前夕即9月30日，則錄得9.3萬名旅客人次訪澳。旅遊局代局長程衛東出席當地電台節目時表示，根據臨時數據，今年首三季有逾2500萬人次旅客訪澳，預計第4季有逾800萬人次旅客訪澳，全年可達年初設的3300萬訪澳旅客目標，當中國際旅客料全年達200萬人次。另按臨時數據顯示，十一黃金周當地酒店入住率逾八成。

濠賭股方面，今日跟隨大市升勢而造好。當中六大博彩企業中，以新濠國際（0200）升幅最大，全日抽高8.32%；銀河娛樂（0027）則升6.27%，為升幅最大的藍籌濠賭股。衛星場股升幅最大，勵駿創建（1680）全日大升30.1%，為上市以來罕見，成交額亦達186萬元。市場料，隨著澳門第四條跨海大橋「澳門大橋」昨午通車，不再如過往受興建大橋關停外港碼頭運作等因素影響，市場一般估計對鄰近新大橋而又於新口岸外港碼頭營運的酒店及娛樂場如勵駿及澳門博彩（0880）的衛星場等會受惠。

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