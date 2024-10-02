但是高端貴賓業務部門錄得的收入則只有8087.4萬元，按年下跌18.8%。至於在得出博彩收入前，博彩業務的按押籌碼、轉碼及入機情況，數據顯示，中場的博彩桌按押籌碼及電子博彩機投入金額共達28.91億元，按年增長7%。至於高端貴賓及轉介貴賓業務的轉碼額，則分別達到26.37億元及14.01億元，分別按年下跌13.4%及增長6.2%。

若以轉碼中介的轉碼額對照收入算出的贏率或勝出率，則約為2.9%。該集團股價今日收報3.78元，升1.34%。

其他報道

大灣區航空：11月7日開辦舟山航線

戶戶送於尖沙咀開設「戶戶超市」分店 初期提供1800種生活百貨

澳門十一黃金周檔期首日旅客達13.83萬按年增近六成 港客減近27%

全日沽空金額減3% 恒生中國企業沽空增1.7倍

恒指連升6日 收升1310點 缺北水 成交4340億 27股升逾1倍 內房佔10隻

卡羅特上市首日收報9.15元 升近六成一手賺1685元

A股急漲 內媒：投資者急開戶 85後、90後是主力

KKR據報擬私有化ASMPT 並已提出初步意向

肉肉大米豪言更具競爭力 黃傑龍反擊「無商務禮儀」 預告今年將開設8間新分店

大摩首予美圖「增持」評級

A股港股反彈 老虎證券上周開戶人數升七成 推A股通及A股ETF免佣

大摩予郵儲行「增持」評級

中央上周積極救樓市 長實近月內地推盤趨積極 大搞睇樓團

【有片：埋身擊】美元兌日圓反覆偏軟 後市或下試140水平

港交所高層楊秋梅承繼湯曉鷗於商湯20%股權 成最大股東

半日沽空金額減2% 恒生中國企業沽空增1.9倍

LME據報將於年底前批准在港設立交割倉庫