金界控股（3918）公布9月底止博彩業務未經審核數據顯示，今年首9個月的博彩總收入及淨收入分別達4.11億元（美元、下同）及3.59億元，按年增長8.4%及10.6%。當中中場及轉介貴賓業務在期內錄得的收入分別達到2.9億元及3983.3萬元，分別增長17.3%及23.8%。
但是高端貴賓業務部門錄得的收入則只有8087.4萬元，按年下跌18.8%。至於在得出博彩收入前，博彩業務的按押籌碼、轉碼及入機情況，數據顯示，中場的博彩桌按押籌碼及電子博彩機投入金額共達28.91億元，按年增長7%。至於高端貴賓及轉介貴賓業務的轉碼額，則分別達到26.37億元及14.01億元，分別按年下跌13.4%及增長6.2%。
若以轉碼中介的轉碼額對照收入算出的贏率或勝出率，則約為2.9%。該集團股價今日收報3.78元，升1.34%。
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