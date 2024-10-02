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祥生控股：無法如期到刊發業績 將取消上市地位

祥生控股（2599）公布，公司無法在復牌截止日期前，即今年10月2日前刊發2023年中期及2023年度業績。公司將於適當時候刊發有關取消其上市地位的進一步公告。公司將繼續停牌。

祥生指，受房地產行業持續深度調整及中 國房地產發展商普遍融資渠道有限的影響，集團已採取適當 措施穩定集團的現金流，包括 加快銷售及現金收款、出售資產、降低成本、提升營運效率及與其債權人進行建設性對話，以重組其債務，從而改善集團的財務穩定性及可持續性。

祥生指，於今日公告日期，儘管集團面臨前所未有的挑戰及公司股份停牌，集團的業務經營於所有重大方面均照常進行。

今年首八個月歸屬集團的合約銷售總額約為26.27億元人民幣（下同）;及歸屬集團的合 約建築面積約為19.86萬平方 米。

復牌進展方面，根據復牌指引的規定， 公司須於10月2日前符合所有復牌指引，包括刊 發上市規則規定的所有尚未公布的財務業績，並處理審計修訂，以及證明公司已遵守上市規則第13.24條。

公司已於1月31日刊發2022年年度業績。然而，公司無法在復牌截止日期前刊發2023年中期及2023年度業績。公司將於適當時候刊發有關取消其上市地位的進一步公告。

公司股份自2023年4月3日(星期一)上午九時正起在聯交所暫停買賣， 並將繼續暫停買賣。

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