生產力局6招支援中小企服務包括一對一諮詢資助計劃及技術支援、網絡安全提示及教育、ESG績效評估、vLearn 課程、顧問及專業測試人員服務半價優惠、數碼轉型不求人及政府資助易管理。

「中小企資援組」提供「一對一諮詢服務」協助企業尋找合適的政府資助及解答申請疑難，並設有「技術支援諮詢」服務，解決中小企在技術升級的痛點及提供合適方案。

網絡安全提示及教育方面，HKCERT編制免費的《中小企保安事故應變指南》，提升中小企業網絡安全意識及防範能力，包括網絡安全警報及指南、網絡釣魚檢測工具、齊抗勒索軟件專頁等。

生產力局總裁畢堅文表示，生產力局不斷加強為中小企及初創企業提供全方位支援，開拓大灣區及國際商機，實現長遠可持續發展。

此外，生產力局旗下「 ESG一站通」平台促進企業對ESG的認知，提供免費ESG評估，旨在透過創造可持續的增長和價值鏈，為本地大中小企業攜手創建ESG生態圈，協助企業實踐綠色可持續發展。

為進一步支持中小企發展，生產力局「中小企資援組」將於今年10月29日至30日與工業貿易署在生產力局大樓合辦年度旗艦「政府資助與科技博覽2024」，屆時將有政府資助資訊、科技方案、專家諮詢及成功案例分享，一站式為中小企解決資金、技術、市場拓展、ESG等痛點。

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