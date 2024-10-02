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周大福人壽40周年 推新產品允客戶調整保單結構

周大福人壽日前假香港會議展覽中心舉行「開創保險新價值」暨邁向40周年慶祝晚宴，晚宴由新創建（0659）執董兼聯席行政總裁、周大福人壽非執行董事鄭志明，新創建執董兼聯席行政總裁、周大福人壽非執行董事何智恒，周大福人壽行政總裁葉文傑，聯同周大福人壽一眾管理層為慶祝晚會揭開序幕。

晚會上，周大福人壽行政總裁葉文傑表示，周大福人壽在2024年開啟新里程，並昂首邁向40周年。展望未來，公司將進一步緊扣周大福集團多元業務體系的資源、財務實力及環球投資布局，不斷擴大服務網絡，優化產品及服務。周大福人壽立足香港，放眼中國及其他亞洲市場，為客戶持續開創保險新價值。

據公司新聞稿，周大福人壽為進一步發揚多年來為客戶提供個人化匠心規劃、終身保障及優質體 驗的價值，公司即日宣佈推出「匠心•傳承」儲蓄壽險計劃。新產品通過市場首創的「財富躍進選項」，允許客戶調整保單結構，以追求更高的回報，市場特有的「財富增值調配選項」，賦予客戶更大的自主權，配合人生不同階段風險承受程度實現財富的增值和傳承。

另外，為加強品牌宣傳，周大福人壽除了在中糧大廈頂層LED屏幕及銅鑼灣遊艇會大型戶外廣告展示「周大福人壽」全新名字外，更額外於5大商廈增設廣告燈牌以慶賀周大福人壽邁向40周年，包括遠東金融中心、夏慤大廈、信和財務大廈、華懋世紀廣場及V Point。

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