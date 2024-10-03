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金龍指數創20個月最大升幅 美股上升 道指升39點

美息上升，美2年期10年期息差擴大，美3個月10年期債息倒掛收窄，金龍指數升幅20個月最大，美股上升。市場評估勞動力市場情况和中東局勢。美國ADP報告顯示私營部門新增就業超預期，前一個月數據也被上修，但薪資增長放緩。強於預期的就業數據削弱了對聯儲局將再次大幅減息的信心。周五的非農就業數據將是檢驗勞動力市場健康狀況的下個關鍵指標。八名以色列軍人在與黎巴嫩真主黨的衝突中喪生，以方誓言報復伊朗大規模飛彈襲擊，美國總統拜登希望阻止該國將伊朗核設施列為目標。

其他消息方面，在周二進行的副總統候選人辯論中，金主和華爾街普遍認為特朗普搭檔萬斯的表現比沃爾茲略勝一籌。高盛策略師預測，美股將從10月28日起走出一波年末行情，給標普500指數定的6000點目標可能「太低」。

道瓊斯工業平均指數收漲39點，升幅0.1%，報42196點。標普500指數收漲0點，升幅0.02%，報5709點。納斯達克綜合指數收漲14點，或0.09%，報17925點。

聯合健康升1.54%，報592.31美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻59點，而NIKE跌6.77%，報83.1元，拖累道指39點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報226.78元，升0.25%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報165.86元，跌0.67%，亞馬遜(美：AMZN)收市報184.76元，跌0.19%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報572.81元，跌0.63%，英偉達(美：NVDA)收市報118.85元，升1.58%，微軟(美：MSFT)收市報417.13元，跌0.84%，Tesla (美：TSLA)收市報249.02元，跌3.48%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.05%，報521點。德國DAX指數收跌0.26%，報19164點；法國CAC 40指數漲0.05%，報7577點；英國富時100指數收漲0.18%，報8290點。

納斯達克中國金龍指數收漲4.94%，報8044點。

美國2年期債息曾升最多1.43%，是9月30日後最大升幅。高見3.6558厘，是9月30日3.6677厘後最高。收市報3.6414厘，是9月11日後收市新高，當日報3.6415厘。

美國10年期債息曾升最多2.24%，是8月15日後最大升幅，當日升幅為3.03%。高見3.8152厘，是9月26日3.8191厘後最高。收市報3.7809厘，是9月30日後收市新高，當日報3.7809厘。

美2年期10年期債息續正數，曾升最多35.57%，是9月19日後最大升幅，當日升幅為77.46%。高見16.691點，是9月30日19.687點後最高。收市報13.538點，是9月30日後收市新高，當日報13.779點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至80.499基點，是10月1日80.355基點後最窄。收市報81.597基點，是5月29日後收市最窄，當日報80.804基點。連續3日收窄，累計5.356基點，對上一次連升3日是9月19日。

金龍指數曾升最多6.54%，是9月30日後最大升幅，當日升幅為7.02%。高見8167.76點，是2023年2月2日8279.59點後最高。收市報8044.67點，是2023年2月2日後收市新高，當日報8145.59點。連升5日，累計升1767.85點，對上一次連升5日是4月26日。第1日陰燭。

道指曾升最多0.24%，是9月27日後最大升幅，當日升幅為1.07%。高見42259.52點，是10月1日42322.36點後最高。收市報42196.52點，是9月30日後收市新高，當日報42330.15點。

標指曾升最多0.19%，是9月30日後最大升幅，當日升幅為0.47%。高見5719.63點，是10月1日5757.73點後最高。收市報5709.54點，是9月30日後收市新高，當日報5762.48點。

納指曾升最多0.38%，是9月30日後最大升幅，當日升幅為0.43%。高見17978.57點，是10月1日18162.72點後最高。收市報17925.12點，是9月30日後收市新高，當日報18189.17點。

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