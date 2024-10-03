個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升5.99%，折合報470.99元；阿里巴巴（9988）升2.22%，折合報111.85元；美團（3690）升13.56%，折合報197.6元；匯控（0005）升1.03%，折合報69.95元；建行（0939）升4.27%，折合報6.15元。

道期現跌0.042%；標期現跌0.01%；納期現跌0.04%。日本東證指數現升1.77%；韓國KOSPI指數休市；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.07%。

VIX指數隔晚跌1.86%或0.36點，報18.9點。

紐油現升0.99%或0.7美元，報70.8美元；布油現升0.89%或0.65美元，報74.56美元；金價現跌0%或0.23美元，報2658.46美元；LME 銅期貨隔晚升1.05%或105.5美元，報10084.5美元。比特幣現跌0.18%或113.44美元，報60791.76美元；美國10年期債息現升0.25%或0.0095厘，報3.7904厘。

今日焦點股份可留意：

小鵬汽車（9868）上月交付智能電動車增39%至2.1萬輛，破單月紀錄。

阿里（9988）上季斥41億美元回購4.14億普通股。

金界（3918）首9個月博彩淨收入增一成至3.59億美元， 。

中信國際電訊（1883）：澳門電訊獲延特許合同一年，數據中心實體公司註冊資本1.5億澳門元。

澳門十一黃金周檔期首日旅客達13.83萬按年增近六成，港客減近27%。

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