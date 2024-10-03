每美元兌日圓曾升值最多2.05%，是8月7日後最大升值幅度，收市升值2.02%，是2022年6月17日後最大升幅，今早再升值0.2%，曾升值至146.97日圓，是9月3日147.21日圓後最強。

隔晚每百日圓兌港元曾貶值最多2.12%，是8月7日後最大幅度，當日幅度為2.35%，今早再貶0.26%，貶值至5.2836，是8月19日5.2653後最弱。

石破茂表示，「我認為環境還沒有準備好再次加息」，「我告訴央行行長說，我希望經濟在貨幣寬鬆趨勢的背景下以可持續的方式朝著結束通縮前進」。彭博社稱，對於日本首相來說，這番關於貨幣政策的言論可謂非同尋常得強硬。

大和證券經濟學家Mari Iwashita表示，日本新首相石破茂否認會進一步加息的表態過於直截了當，可能是緩和「石破茂衝擊」策略的一部分。在9月政策會議結束後，日本央行發出了不急於加息的信號，石破茂的表態應被視為接受了這一立場。如果日圓過度貶值，將會導致物價上漲，因此他們不希望日圓兌美元跌破150。如果出現這種情况，石破茂可能會小幅調整他的立場。

荷蘭合作銀行外匯策略主管Jane Foley表示，日圓本周的波動「凸顯出市場非常不穩定，這表明圍繞日本央行政策和首相的潛在影響或干涉存在根深蒂固的不確定性」，「鑒於市場的敏感程度，我預計今後首相將減少就日本央行政策置評」。

如今，鑒於日本央行可能推遲加息，日圓的前景正在惡化。

三菱日聯信託銀行駐紐約外匯交易員Yuya Yokota表示，「如果日本央行像8月那樣上調政策利率並衝擊市場，對石破茂政府的影響將是巨大的」，「因此，日本央行今年不會再次上調政策利率，日圓貶值將持續到今年年底」。

其他報道

蔡崇信、Ares 據報將收購邁阿密海豚隊股權等資產

港股ADR升103點 夜期低水6點 北水續停

金龍指數創20個月最大升幅 美股上升 道指升39點

北水增持融創中國 減持建行