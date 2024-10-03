恒指今早高開40點或0.18%，報22484點，大市成交金額76億元；國指今早低開7點或0.09%，報8034點。恒生科技指數開市報5117點，跌0.77%。上升股份比例為19.15%，下跌為4.4%，無升跌為76.44%。內房、中資券商續升。