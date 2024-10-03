恒指今早高開40點或0.18%，報22484點，大市成交金額76億元；國指今早低開7點或0.09%，報8034點。恒生科技指數開市報5117點，跌0.77%。上升股份比例為19.15%，下跌為4.4%，無升跌為76.44%。內房、中資券商續升。
藍籌47隻升，19隻下跌，16隻無升跌。龍湖（0960）升6.08%，報19.9元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌4.65%，報176.5元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股16隻升，12隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）開市報19元，升3.15%；跌幅最大的是京東（9618）開市報176.5元，跌4.65%。
小鵬汽車（9868）上月交付智能電動車增39%至2.1萬輛，破單月紀錄。開市報53.35元，跌3%。
阿里（9988）上季斥41億美元回購4.14億普通股。開市報113元，跌1.82%。
金界（3918）首9個月博彩淨收入增一成至3.59億美元。開市報3.8元，升0.53%。
中信國際電訊（1883）：澳門電訊獲延特許合同一年，數據中心實體公司註冊資本1.5億澳門元。開市報2.38元，無升跌。
澳門十一黃金周檔期首日旅客達13.83萬按年增近六成，港客減近27%。濠賭股
新濠國際發展（0200）開市報5.58元，跌0.36%。
美高梅中國（2282）開市報13.18元，跌0.15%。
澳博（0880）開市報3.1元，跌1.27%。
永利澳門（1128）開市報7.04元，無升跌。
銀河娛樂（0027）開市報41.5元，無升跌。
金沙中國（1928）開市報21元，升1.69%。
內房
中海外（0688）開市報18.42元，升0.55%。
龍湖（0960）開市報19.9元，升6.08%。
華潤置地（1109）開市報32.1元，升1.42%。
合景泰富（1813）創52周高，見1.1元，開市報1.1元，升14.58%。
綠城中國（3900）創52周高，見11.3元，開市報11.3元，升4.05%。
寶龍地產（1238）創52周高，見1.13元，開市報1.13元，升7.62%。
萬科（2202）創52周高，見13.8元，開市報13.8元，升15%。
融創（1918）創52周高，見5.29元，開市報5.29元，升15%。
禹洲（1628）創52周高，見0.29元，開市報0.29元，升11.54%。
佳兆業（1638）創52周高，見0.7元，開市報0.7元，升12.9%。
新城發展（1030）創52周高，見3.44元，開市報3.44元，升8.18%。
龍光地產（3380）創52周高，見1.62元，開市報1.62元，升8%。
世茂集團（0813）創52周高，見3.23元，開市報3.23元，升14.95%。
雅居樂（3383）創52周高，見2.24元，開市報2.24元，升14.87%。
時代中國（1233）創52周高，見0.68元，開市報0.68元，升9.68%。
奧園（3883）創52周高，見0.74元，開市報0.74元，升13.85%。
旭輝（0884）創52周高，見1元，開市報1元，升13.64%。
富力（2777）創52周高，見3.22元，開市報3.22元，升15%。
花樣年（1777）創52周高，見0.255元，開市報0.255元，升14.35%。
遠洋集團（3377）創52周高，見0.71元，開市報0.71元，升14.52%。
中駿集團（1966）創52周高，見0.34元，開市報0.34元，升11.48%。
朗詩（0106）開市報0.039元，升14.71%。
融信中國（3301）創52周高，見1.1元，開市報1.1元，升14.58%。
中梁（2772）開市報0.395元，升14.49%。
中金（3908）創52周高，見19.4元，開市報19.4元，升6.36%。
中信証券（6030）創52周高，見30元，開市報30元，升4.71%。
華泰證券（6886）創52周高，見16.6元，開市報16.6元，升4.4%。
中國銀河（6881）創52周高，見9.4元，開市報9.4元，升3.87%。
光大證券（6178）創52周高，見10.78元，開市報10.78元，升4.66%。
招商證券（6099）創上市新高，見18.96元，開市報18.96元，升14.91%。
廣發証券（1776）創52周高，見15.4元，開市報15.4元，升6.94%。
破頂股包括，招商證券（6099）創上市新高，見18.96元，開市報18.96元，升14.91%；耀才證券金融（1428）創上市新高，見3.09元，開市報3.09元，升6.92%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見126.7元，開市報126.7元，升2.01%；弘業期貨（3678）創上市新高，見3.38元，開市報3.38元，升13.42%；中信建投証券（6066）創上市新高，見15.04元，開市報15.04元，升14.98%；ＧＸ恒生科技（2837）創上市新高，見7.07元，開市報7.07元，升11.08%；升輝清潔（2521）創上市新高，見0.5元，開市報0.5元，升14.94%；一脈陽光（2522）創上市新高，見33.8元，開市報33.8元，升2.42%；佳兆業美好（2168）創52周高，見3.1元，開市報3.1元，升3.33%；世茂服務（0873）創52周高，見1.77元，開市報1.77元，升8.59%；恒大物業（6666）創52周高，見1.24元，開市報1.24元，升5.08%；融創服務（1516）創52周高，見3.15元，開市報3.15元，升10.53%；合景悠活（3913）創52周高，見0.64元，開市報0.64元，升10.34%；合景泰富（1813）創52周高，見1.1元，開市報1.1元，升14.58%；綠城中國（3900）創52周高，見11.3元，開市報11.3元，升4.05%；寶龍地產（1238）創52周高，見1.13元，開市報1.13元，升7.62%；萬科（2202）創52周高，見13.8元，開市報13.8元，升15%；融創（1918）創52周高，見5.29元，開市報5.29元，升15%；禹洲（1628）創52周高，見0.29元，開市報0.29元，升11.54%；佳兆業（1638）創52周高，見0.7元，開市報0.7元，升12.9%；新城發展（1030）創52周高，見3.44元，開市報3.44元，升8.18%；龍光地產（3380）創52周高，見1.62元，開市報1.62元，升8%；世茂集團（0813）創52周高，見3.23元，開市報3.23元，升14.95%；雅居樂（3383）創52周高，見2.24元，開市報2.24元，升14.87%；時代中國（1233）創52周高，見0.68元，開市報0.68元，升9.68%；奧園（3883）創52周高，見0.74元，開市報0.74元，升13.85%；旭輝（0884）創52周高，見1元，開市報1元，升13.64%；富力（2777）創52周高，見3.22元，開市報3.22元，升15%；美的置業（3990）創52周高，見5.24元，開市報5.24元，升5.65%；花樣年（1777）創52周高，見0.255元，開市報0.255元，升14.35%；遠洋集團（3377）創52周高，見0.71元，開市報0.71元，升14.52%；金地商置（0535）創52周高，見0.44元，開市報0.44元，升7.32%。
破頂指數成份股包括，閱文（0772）創52周高，見35元，開市報35元，升0.14%；海爾智家（6690）創52周高，見33.75元，開市報33.75元，升0.75%；友邦（1299）創52周高，見74.5元，開市報74.5元，升3.19%；中國人壽（2628）創52周高，見17.32元，開市報17.32元，升1.05%；中生製藥（1177）創52周高，見4元，開市報4元，升0.5%。
異動股
上升異動股，包括，萬科（2202）創52周高，見13.8元，開市報13.8元，升15%；中信建投証券（6066）創上市新高，見15.04元，開市報15.04元，升14.98%；中港石油（0632）開市報0.169元，升14.97%；申萬宏源香港（0218）創52周高，見2.92元，開市報2.92元，升14.96%。
下跌異動股，包括，高鵬礦業（2212）開市報0.151元，跌11.18%；神話世界（0582）開市報0.17元，跌8.11%；貝殼－Ｗ（2423）開市報66.5元，跌4.93%；旭輝永升服務（1995）開市報2.75元，跌4.84%；華科資本（1140）開市報0.099元，跌4.81%；京東（9618）開市報176.5元，跌4.65%；蔚來（9866）開市報56.5元，跌4.48%。
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