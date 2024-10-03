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恒指倒跌逾500點 失守22000點 內房、中資證券股急回

恒指高開40點後倒跌，暫跌逾500點，失守22000點，今早開市再破頂的內房、中資證券股急回，只有少數內房逆市升。科指亦跌逾4%。

非藍籌內房

合景泰富（1813）創52周高，見1.2元，現報0.81元，跌15.63%。

萬科（2202）創52周高，見14.08元，現報10.7元，跌10.83%。

融創（1918）創52周高，見5.51元，現報3.5元，跌23.91%。

佳兆業（1638）創52周高，見0.73元，現報0.39元，跌37.1%。

龍光地產（3380）創52周高，見1.75元，現報1.34元，跌10.67%。

世茂集團（0813）創52周高，見3.54元，現報1.91元，跌32.03%。

雅居樂（3383）創52周高，見2.39元，現報1.61元，跌17.44%。

奧園（3883）創52周高，見0.9元，現報0.55元，跌15.38%。

旭輝（0884）創52周高，見1元，現報0.66元，跌25%。

富力（2777）創52周高，見3.45元，現報1.92元，跌31.43%。

遠洋集團（3377）創52周高，見0.75元，現報0.54元，跌12.9%。

金地商置（0535）創52周高，見0.455元，現報0.365元，跌10.98%。

中駿集團（1966）創52周高，見0.4元，現報0.27元，跌11.48%。

逆市升內房

朗詩（0106）現報0.048元，升41.18%。

融信中國（3301）創52周高，見2.19元，現報1.33元，升38.54%。

中梁（2772）創52周高，見0.56元，現報0.475元，升37.68%。

中資券商

中金（3908）創52周高，見19.78元，現報16.64元，跌8.77%。

中信証券（6030）創52周高，見30.1元，現報25.05元，跌12.57%。

華泰證券（6886）創52周高，見16.98元，現報15.48元，跌2.64%。

中國銀河（6881）創52周高，見9.79元，現報8.69元，跌3.98%。

光大證券（6178）創52周高，見11.22元，現報9.19元，跌10.78%。

招商證券（6099）創上市新高，見21.15元，現報15.3元，跌7.27%。

廣發証券（1776）創52周高，見15.5元，現報13.18元，跌8.47%。

 