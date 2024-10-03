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港元拆息全線向上 貨幣總結餘減30億 1個月HIBOR創兩個月高 1周息升20點子

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升9日，升13.89點子至4.48363%，是7月31日後最高，當日報4.51637%。對上一次連升9日是2023年11月29日，當日拆息報5.65946%。

港元現報7.7705元貶值74點子，曾貶值最多87點子，報7.7718元，亦曾升值最多7點子，報7.7624元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為447.75億元，較再上一日減30.29億元，總結餘是9月26日後最低。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升29.61點子至5.27833%，是9月30日後最高；1星期HIBOR升20.21點子至4.97702%，是9月27日後最高；2星期HIBOR升31.88點子至4.87548%，是3月27日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升13.39點子至4.50762%，是8月1日後最高；6個月期HIBOR升13.65點子至4.205%，是9月2日後最高；12個月期HIBOR升9.99點子至4.05333%，是9月17日後最高。

美元指數現報101.762升值0.085點或0.08%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6392%，維持不變。

對上一次維持不變。是2024年4月16日，當日利差報-1.1443%。

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