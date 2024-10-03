Maybank Securities認為「在周末前以及中國股市下周重開前獲利了結很正常」，下周還可能看到更多上漲；另一方面，摩通亦警告繼續追漲內房股將面臨高風險。而野村經濟學家陸挺亦稱，「儘管投資者可能正在享受股市大漲，但需要進行更加冷靜的評估」。

外圍方面，美債息升，美期、韓股下跌，石破茂未準備好加息言論，日圓貶值，日股上升，中東緊張，油升，隔晚鋁、銅、鎳升，金價目前微跌。

恒指半日跌700點或3.12%，報21743點，大市成交金額1808億元；國指跌276點或3.44%，報7764點。恒生科技指數收報4889點，跌5.19%。

恒指今早高開40點，高位升40點，低位跌1001點，高低波幅1042點。上升股份比例為17.48%，下跌為55.11%，無升跌為27.39%。

藍籌股成交金額852.58億元，佔大市成交47.15%；科指成份股成交金額484.32億元，佔大市成交26.78%；國指成份股成交金額689.59億元，佔大市成交38.14%。

24隻雙櫃台股，總成交2.12億元人民幣，相當於約2.34億港元，佔大市成交的0.13%。

窩輪及牛熊證成交金額減少62.34%，至58.68億元，佔大市成交3.24%。牛熊證成交金額37.01億元，減少62.37%；窩輪成交金額21.66億元，減少62.3%。

藍籌1隻升，81隻下跌，0隻無升跌。中海油（0883）升0.25%，收報20.45元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌13.01%，收報5.35元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是網易（9999）收報157.6元，跌1.75%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報24.25元，跌16.09%。

恒指、科指續高於主要平均線。

三大指數表現

恒指曾跌最多4.46%，是2022年10月24日後最大跌幅，當日跌幅為6.96%。低見21442.25點，是10月2日21289.6點後最低。第1日陰燭。

科指曾跌最多7.45%，是2022年10月24日後最大跌幅，當日跌幅為10.74%。低見4773.13點，是9月30日4539.56點後最低。第1日陰燭。

國指曾跌最多4.92%，是2022年10月24日後最大跌幅，當日跌幅為8.01%。低見7645.59點，是10月2日7578.98點後最低。第1日陰燭。

個股表現

小鵬汽車（9868）上月交付智能電動車增39%至2.1萬輛，破單月紀錄。收報49.9元，跌9.27%。

阿里（9988）上季斥41億美元回購4.14億普通股。收報108.5元，跌5.73%。

金界（3918）首9個月博彩淨收入增一成至3.59億美元。收報3.68元，跌2.65%。

中信國際電訊（1883）：澳門電訊獲延特許合同一年，數據中心實體公司註冊資本1.5億澳門元。收報2.33元，跌2.1%。

澳門十一黃金周檔期首日旅客達13.83萬按年增近六成，港客減近27%。

新濠國際發展（0200）收報5.15元，跌8.04%。

美高梅中國（2282）收報12.1元，跌8.33%。

澳博（0880）收報2.95元，跌6.05%。

永利澳門（1128）收報6.8元，跌3.41%。

銀河娛樂（0027）收報38.7元，跌6.75%。

金沙中國（1928）收報19.72元，跌4.5%。

摩通警告繼續追內房 將面臨高風險。

內房

中海外（0688）收報16.86元，跌7.97%。

龍湖（0960）收報16.74元，跌10.77%。

華潤置地（1109）收報29.5元，跌6.79%。

非藍籌內房

合景泰富（1813）創52周高，見1.2元，收報0.81元，跌15.63%。

綠城中國（3900）創52周高，見11.72元，收報9.96元，跌8.29%。

寶龍地產（1238）創52周高，見1.27元，收報0.9元，跌14.29%。

萬科（2202）創52周高，見14.08元，收報11.42元，跌4.83%。

融創（1918）創52周高，見5.51元，收報3.71元，跌19.35%。

禹洲（1628）創52周高，見0.385元，收報0.26元，無升跌。

佳兆業（1638）創52周高，見0.73元，收報0.5元，跌19.35%。

新城發展（1030）創52周高，見3.48元，收報2.95元，跌7.23%。

龍光地產（3380）創52周高，見1.75元，收報1.26元，跌16%。

世茂集團（0813）創52周高，見3.54元，收報2.26元，跌19.57%。

雅居樂（3383）創52周高，見2.39元，收報1.72元，跌11.79%。

旭輝（0884）創52周高，見1元，收報0.69元，跌21.59%。

富力（2777）創52周高，見3.45元，收報2.32元，跌17.14%。

合生（0754）創52周高，見6.5元，收報4.81元，跌22.17%。

遠洋集團（3377）創52周高，見0.75元，收報0.54元，跌12.9%。

金地商置（0535）創52周高，見0.455元，收報0.36元，跌12.2%。

瑞安房地產（0272）創52周高，見0.95元，收報0.83元，跌12.63%。

越秀地產（0123）收報7.05元，跌12.42%。

金茂（0817）創52周高，見1.8元，收報1.4元，跌15.15%。

明發（0846）收報0.2元，跌16.67%。

逆市升內房

朗詩（0106）收報0.063元，升85.29%。

中國置業（0736）收報0.26元，升76.87%。

融信中國（3301）創52周高，見2.19元，收報1.33元，升38.54%。

三巽控股（6611）收報0.155元，升21.09%。

中駿集團（1966）創52周高，見0.4元，收報0.35元，升14.75%。

中梁（2772）創52周高，見0.56元，收報0.39元，升13.04%。

奧園（3883）創52周高，見0.9元，收報0.72元，升10.77%。

招商局置地（0978）創52周高，見0.56元，收報0.47元，升10.59%。

花樣年（1777）創52周高，見0.3元，收報0.24元，升7.62%。

時代中國（1233）創52周高，見0.73元，收報0.65元，升4.84%。

中資券商

中金（3908）創52周高，見19.78元，收報16.6元，跌8.99%。

中信証券（6030）創52周高，見30.1元，收報25.4元，跌11.34%。

華泰證券（6886）創52周高，見16.98元，收報16.18元，升1.76%。

中國銀河（6881）創52周高，見9.79元，收報8.57元，跌5.3%。

光大證券（6178）創52周高，見11.22元，收報9.6元，跌6.8%。

招商證券（6099）創上市新高，見21.15元，收報16.84元，升2.06%。

廣發証券（1776）創52周高，見15.5元，收報13.06元，跌9.31%。

破頂股表現

破頂股包括，招商證券（6099）創上市新高，見21.15元，收報16.84元，升2.06%；耀才證券金融（1428）創上市新高，見3.11元，收報2.64元，跌8.65%；DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見9元，收報8.72元，升6.21%；德商產投服務（2270）創上市新高，見1.88元，收報1.88元，升5.03%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見126.7元，收報121.5元，跌2.17%；弘業期貨（3678）創上市新高，見5元，收報3.37元，升13.09%；中信建投証券（6066）創上市新高，見16.2元，收報12.48元，跌4.59%；金茂源環保（6805）創上市新高，見1.5元，收報1.38元，升13.11%；小米集團-W（81810）創上市新高，見22.5元，收報21.4元，跌1.38%；博時科創５０（2832）創上市新高，見37元，收報20.02元，升54%；ＧＸ恒生科技（2837）創上市新高，見7.07元，收報6.015元，跌5.5%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1095.35元，收報1095.35元，升0.01%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1071.8元，收報1071.4元，無升跌；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見13.3元，收報12.95元，跌1.82%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1150.7元，收報1150.7元，升0.06%；升輝清潔（2521）創上市新高，見0.85元，收報0.51元，升17.24%；一脈陽光（2522）創上市新高，見34元，收報31.45元，跌4.7%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見172.6元，收報170.8元，升7.9%；美的（0300）創上市新高，見94元，收報82元，跌12.11%；鑫苑服務（1895）創52周高，見0.95元，收報0.8元，跌9.09%；碧桂園服務（6098）創52周高，見8.39元，收報7.52元，跌6.35%；佳兆業美好（2168）創52周高，見3.1元，收報2.95元，跌1.67%；保利物業（6049）創52周高，見40.65元，收報36.85元，跌7.53%；世茂服務（0873）創52周高，見1.82元，收報1.48元，跌9.2%；華潤萬象（1209）創52周高，見38.55元，收報36.25元，跌3.46%；恒大物業（6666）創52周高，見1.28元，收報1.02元，跌13.56%；融創服務（1516）創52周高，見3.18元，收報2.59元，跌9.12%；合景悠活（3913）創52周高，見0.67元，收報0.61元，升5.17%。

破頂指數成份股包括，阿里健康（0241）創52周高，見6.3元，收報5.35元，跌13.01%；閱文（0772）創52周高，見35.5元，收報32.55元，跌6.87%；商湯（0020）創52周高，見1.9元，收報1.71元，跌7.57%；海爾智家（6690）創52周高，見33.75元，收報32.85元，跌1.94%；長和（0001）創52周高，見45.7元，收報44.85元，跌0.77%；友邦（1299）創52周高，見74.5元，收報70.85元，跌1.87%；中國人壽（2628）創52周高，見17.5元，收報16.4元，跌4.32%；中信（0267）創52周高，見9.85元，收報9.42元，跌2.89%；萬洲（0288）創52周高，見6.4元，收報6.19元，跌2.83%；招商銀行（3968）創52周高，見44.3元，收報42.9元，跌1.83%；中生製藥（1177）創52周高，見4元，收報3.78元，跌5.03%；康師傅（0322）創52周高，見11.88元，收報11.56元，跌1.37%；華潤萬象生活（1209）創52周高，見38.55元，收報36.25元，跌3.46%。

破底股方面

10隻股份創上市新低，其中十隻包括，STERLING GP（1825）低見0.085元，收報0.088元，跌12%；高視醫療（2407）低見8.45元，收報9.54元，跌8.45%；濠暻科技（2440）低見0.81元，收報0.83元，跌17.82%；維太創科（6133）低見0.1元，收報0.117元，跌31.58%；CLASSIFIED GP（8232）低見0.224元，收報0.226元，跌14.72%；裕程物流（8489）低見0.125元，收報0.125元，跌4.58%；光榮控股（9998）低見0.086元，收報0.086元，跌15.69%；友寶（2429）低見9.42元，收報10元，升2.04%；連連數字（2598）低見8.51元，收報8.65元，跌2.37%；佛朗斯（2499）低見12.26元，收報12.26元，跌4.96%。

6隻股份創52周低，包括中國天然氣（0931）低見0.38元，收報0.385元，跌1.28%；雙樺控股（1241）低見0.05元，收報0.051元，跌13.56%；RAFFLESINTERIOR（1376）低見0.128元，收報0.138元，跌2.82%；亞積邦租賃（1496）低見0.085元，收報0.085元，跌19.81%；中盈盛達融資擔保（1543）低見0.45元，收報0.8元，升73.91%；海天天綫（8227）低見0.231元，收報0.265元，跌10.17%。

異動股

上升異動股，包括，迅捷環球控股（0540）創52周高，見0.325元，收報0.265元，升341.67%；中港石油（0632）創52周高，見1元，收報0.5元，升240.14%；太和控股（0718）創52周高，見0.12元，收報0.076元，升204%；中國金融租賃（2312）創52周高，見0.7元，收報0.57元，升140.51%；中國油氣控股（0702）創52周高，見0.2元，收報0.11元，升120%；恒盛地產（0845）創52周高，見0.036元，收報0.024元，升100%；中國生命集團（8296）收報0.065元，升85.71%；朗詩（0106）收報0.063元，升85.29%；長城微光（8286）創52周高，見0.129元，收報0.129元，升84.29%。

下跌異動股，包括，維太創科（6133）創上市新低，見0.1元，收報0.117元，跌31.58%；愛世紀集團（8507）收報0.086元，跌30.65%；中國基礎能源（8117）收報0.2元，跌29.82%；COSMOPOL INT'L（0120）收報0.36元，跌28%；新華通訊頻媒（0309）收報0.059元，跌27.16%；天譽置業（0059）收報0.024元，跌25%；聲揚集團（8163）收報0.08元，跌23.08%；綠地香港（0337）創52周高，見0.99元，收報0.61元，跌22.78%；中國環保科技（0646）收報0.229元，跌22.37%；合生（0754）創52周高，見6.5元，收報4.81元，跌22.17%。

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