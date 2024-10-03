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「新興市場之父」麥樸思：中國股市重現生機

內地及本港股市連日大漲，「新興市場之父」麥樸思（Mark Mobius）認為，在刺激措施下，中國股市重現生機，但要將短期的樂觀情緒轉化成可持續的牛市，則需要更多改革。

麥樸思在官網發表文章指，是次利好政策的刺激力度、時機均超出市場預期。過去幾個交易日，滬深300指數大漲逾兩成，錄得自2008年以來該指數的最佳周度表現。

麥樸思表示，截至目前，本輪刺激措施已令市場反彈，提振信心，眾多等待時機入市的投資者抓住了機會。然而，雖然刺激措施出台後股市情緒樂觀，惟中國依然面臨結構性問題，為長期增長帶來不確定性。

短期而言，麥樸思認為，這次反彈將為科技和消費品等行業帶來機會，但反彈能否持續是一個考驗。他又指，是次推出的刺激措施滲透到更廣泛的經濟中需要一段時間，只有刺激措施滲透到實體經濟，才能產生長期牛市。

麥樸思稱，作為長期投資者，應該關注基本面強勁的公司，以及長期的改革。他對中國股市持謹慎樂觀態度，為確保持續增長，中國需支持私營部門的增長和創新，尤其是要支持大型企業家、支持創新。

 

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