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畢馬威：香港第三季新股集資排名躍升至全球第四

畢馬威最新發布中港兩地今年第三季新股市場報告顯示，香港已重新躋身全球五大新股集資（IPO）市場之列，主要由一家大型中國家電製造商於季內來港上市所推動，成為香港自2022年以來規模最巨型新股。

截至今年第三季，全球新股市場共錄得851宗交易，集資833億美元，與去年同期相比，上市宗數減少15% ，集資額下降21%。美國的兩間證券交易所在集資額方面繼續領先全球，佔全球新股集資總額的三分之一。印度國家證券交易所排名第三，而港交所（0388）及上海證券交易所則分別排名第四和第五。

畢馬威中國資本市場及執業技術主管合夥人劉國賢表示，美國聯儲局最近的減息有望提高股票估值，改善市場情緒，從而利好全球IPO市場，惟宏觀經濟前景未明，有意上市的公司應保持審慎。儘管當前市況好壞參半，但隨著市場信心回暖，預計減息將推動更多企業掛牌上市。

香港IPO活動在今年第三季度出現復甦跡象，年初至今錄得45宗上市項目，合共集資556億元，集資額和宗數均較2023年同期分別增長123%和2%。消費行業在集資額方面佔據領先位置，由一家大型中國家電製造商的上市項目所推動，集資額達357億元，佔香港年初至今集資額的64%。

在實施特專科技公司制度（《上市規則》第18C章）一年多後，另一家公司於期内通過此途徑申請上市。為應對市場挑戰，港交所暫時放寬特專科技公司上市門檻，以保持香港作為資本市場樞紐的競爭力。

畢馬威中國新經濟市場及生命科學行業香港主管合夥人朱雅儀表示，香港近期錄得3年來最大規模的IPO項目，反映投資者正恢復對香港IPO市場的信心和興趣。上市機構的靈活性，以及最近減息和中央刺激措施等利好因素，進一步推動香港IPO市場復甦。展望未來，這些積極因素預計將持續推動IPO活動，鞏固香港作為高增長企業樞紐的地位。

A股市場方面，新股活動整體下跌，共錄得85宗上市項目，集資868億元人民幣，集資額及宗數分別較2023年同期減少74%及68%。科技、媒體和電信（TMT）以及工業市場,行業依然是主流，佔正在申請上市項目總數的64%。

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