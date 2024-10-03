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渣打料恒指最樂觀可觸及24500點 今日屬大漲小回

渣打財富方案首席投資辦公室今日發表第四季展望，北亞區投資總監鄭子豐表示，自9月24日內地公布多項措施以來，恒指大升超過20%，認為今日屬於「大漲小回」格局，22700點水平有較大阻力。

他指出，大幅下跌的機會較小，內地政治局會議帶來很大啟示，減低市場的隱憂，期待未來數個月有明顯的財政措施出台，整體而言可以保持估值上調走勢。他又指，適當調整是好事，但市場似乎已先行換馬，未必加碼投資港股。

他表示，目前估值仍然合理且投資者持倉仍偏低，該行對近期動力或持續持謹慎樂觀看法。上升趨勢能否持續將取決於內地政策和發債支持措施，如果內地即將推出的財政措施超過2萬億元人民幣，並有效提振信心和刺激消費，大市有機會升至其最新的樂觀情境範圍22500至24500點。

該行今年6月提到，恒指樂觀情境為20000至22000點，由於政策刺激力度已超出預期，基本情境區間更新為20000至22500點。不過他提醒，下個月美國大選的地緣政治局勢，以及中東局勢、關稅等情況，亦有機會威脅到中國股票盈利前景復蘇和市場情緒，令大市重返18000至20000點的悲觀情境區間。

鄭子豐建議，可留意中美股票的機會型策略，部署高股息非金融業國企股、內地非必需品消費、科技、通訊服務股等政策受惠股、以及美國通訊服務、科技股、大型銀行股及健康護理股等。

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