孫正義說，「我們可以設計懂得情感的人工智能個人助手，可以給你幸福感」，「超級人工智能可以讓你變得快樂」。

孫正義亦稱讚OpenAI最新的ChatGPT模型o1，稱其具備模仿人類推理的能力。

孫正義表示，他曾向這個ChatGPT最新模型提出一些棘手的問題，試圖難倒AI，但在45秒內得到了不錯的回答。他的問題包括如何將自己的儲蓄帳戶增加到1億日圓，以及如何延長電動汽車電池的續航里程。

孫正義稱，「人類大腦由大約100萬億個突觸連接組成，這個數量不會變，而生成式AI正以驚人的速度創建新的突觸」。

孫正義說，一個具備推理能力的AI在執行複雜任務時，例如確定服務價格或確保浴缸在合適的時間注滿水並達到用戶期望的溫度時，需要能夠與他人對話和協商。這一切將推動對更多連接性的需求，並需要使用軟銀旗下Arm技術的更多晶片。

其他報道

Nvidia盤前升逾1% 黃仁勳：Blackwell晶片已全面投產

渣打料恒指最樂觀可觸及24500點 今日屬大漲小回

畢馬威：香港第三季新股集資排名躍升至全球第四

半日沽空金額減18% 恒生中國企業沽空減27%

「新興市場之父」麥樸思：中國股市重現生機

恒指半日跌700點 曾挫千點 成交1808億 減23%

港元拆息全線向上 貨幣總結餘減30億 1個月HIBOR創兩個月高 1周息升20點子

上日入境內地訪客減2% 續逾21萬人次 出境急增38%