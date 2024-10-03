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投資推廣署助理署長蔣學禮恭賀「肉肉大米」落戶香港，為香港顧客帶來更多日式漢堡排美食選擇。

新店位於沙田，設有約40個吧台座位和開放式廚房。「物語公司」高級執行總監堀誠表示，該店堅持使用由九州黑毛和牛與美國牛肉混合製成的漢堡排，以及日本東北「虹煌米」。店內提供新鮮現製的和牛漢堡排，可放在鐵板上加熱或放於米飯上和鮮蛋王一併享用，感受經典日式美食體驗。

他又表示，港人喜歡日本食物和文化，亦以肉類和米飯為主食，現時日式漢堡排在亞洲地區風潮盛行，冀藉香港開拓商機，繼續擴展海外業務

他提到，自2022年11月起在中國內地開設了16間「肉肉大米」分店，深受當地人歡迎。香港鄰近內地，亦是國際城市，有助公司在亞洲地區提升品牌形象。

「物語公司」於1949年創立，在日本和海外擁有超過700間餐廳，經營燒肉、拉麵、大阪燒、壽司和日式火鍋等15個品牌。

對於有媒體引述「肉肉大米」負責人認為，「肉肉大米」比「挽肉と米」更具競爭力，而且口味更符會香港人口味。敘福樓主席黃傑龍昨日在社交平台發文反擊，直言對方不太有商務禮儀，甚至是頗為失禮。

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