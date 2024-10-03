陸挺指，股市似乎還沒有達到那種程度，但經過三年的疫情大流行、近四年的房地產危機、更高的地方政府債務、地方政府推動的第二波衝擊，中國經濟的基礎更加脆弱金融壓力、新能源領域投資泡沫破滅、地緣政治緊張局勢仍在升級、國家與私部門之間的信任減弱。

北京肯定會推出一系列財政措施和其他支持性政策，但由於股市泡沫正在醞釀，以及北京應重點關注哪些問題仍存在爭議，財政方案的最終規模和內容可能相當臨時且不確定。

儘管投資者目前可能仍可以沉迷於繁榮，但需要更冷靜的評估。該行希望北京能夠更加清醒。該行看到三種情况，該行擔心最不利的一種可能有更高的機率。對於投資者來說，在享受最初的狂歡之後，可能尤其需要做好最不利的準備。

在良好的情况下，官員們密切關注正在醞釀的泡沫，並及時採取措施平息瘋狂的股市。他們謹慎地控制財政刺激的規模和節奏，同時將精力轉向困難的任務，包括清理房地產行業的爛攤子和重組財政體系。

在糟糕的情况下，股市狂熱之後會出現崩盤，類似於 2015 年發生的情况。資本外逃可能猖獗，人民幣可能面臨貶值壓力，限制中國人民銀行購買更多股票的能力。

在基準情境下，該行可能會看到較小規模的泡沫和破滅。在這種情况下，北京將設法推出財政措施來穩定需求並維持地方政府的基本運轉，但可能無法解決任何嚴重的結構性問題並清理房地產行業的真正爛攤子。

未來幾個月，北京將如何探索未知領域，值得密切關注。該行認為北京首先將重點放在三個領域。首先，為因應第二波衝擊，北京將增加對地方政府的財政轉移支付。其次，北京可以加快大型跨區域計劃建設，以刺激投資需求。第三，北京可能會考慮增加弱勢族群的社會保障支出。最後，北京最終可能被迫充當最後的建設者，直接為那些已延遲預售的住宅項目提供資金。然而，這方面努力的規模和步伐可能更加不確定。增量刺激的規模最終可能會被限制在每年GDP的3%，市場應該更重視刺激的具體細節。

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