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跌幅收窄 恒指收跌330點 科指跌3.4% 成交3103億 新世界跌11%

港股早市曾回吐1001點，見23個月最大跌幅，不過渣打認為今日屬「大漲小回」、Maybank Securities認為「周末前獲利了結很正常」，下周還可能看到更多上漲，以及在技術上回吐至23.6%(21321點)附近後，恒指午後跌幅一度大為收窄至僅跌1.44點，收市跌330點，北水休市，大市成交減少28.5%，縮減至3103億元。三大指數見23個月最大跌幅。內房股回吐。

6股份成交逾100億元，成交最多的是盈富基金（2800）成交金額201.98億元，其後是美團（3690）155.15億元、阿里巴巴（9988）151.8億元、騰訊（0700）146.6億元、港交所（0388）114.7億元，及南方恒生科技（3033）112.6億元。

外圍方面，美債息升，美期、歐股、韓股下跌，石破茂未準備好加息言論，日圓貶值，日股上升，中東緊張，油升，隔晚鋁、銅、鎳升，金價目前微跌。

恒指今早高開40點，高位升40點，低位跌1001點，高低波幅1042點。上升股份比例為27.43%，下跌為52.18%，無升跌為20.38%。

恒指收市跌330點或1.47%，報22113點，大市成交金額3103億元，較上日減少28.5%，是9月26日3028.7億元成交後最少；國指跌127點或1.58%，報7914點。恒生科技指數收報4978點，跌3.46%。

藍籌股成交金額1540.59億元，佔大市成交49.64%；科指成份股成交金額846.33億元，佔大市成交27.27%；國指成份股成交金額1242.58億元，佔大市成交40.04%。

24隻雙櫃台股，總成交3.16億元人民幣，相當於約3.49億港元，佔大市成交的0.11%。

窩輪及牛熊證成交金額減少43.19%，至88.53億元，佔大市成交2.85%。牛熊證成交金額56.13億元，減少42.94%；窩輪成交金額32.39億元，減少43.63%。

藍籌7隻升，74隻下跌，1隻無升跌。美團（3690）升3.96%，收報205元，是升幅最大的藍籌，新世界發展（0017）跌11.42%，收報9.39元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是美團（3690）創52周高，見209.8元，收報205元，升3.96%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報25.35元，跌12.28%。

恒指、科指續高於主要平均線。

三大指數表現

恒指曾跌最多4.46%，是2022年10月24日後最大跌幅，當日跌幅為6.96%。低見21442.25點，是10月2日21289.6點後最低。收市報22113.51點，是9月30日後收市新低，當日報21133.68點。第1日陰燭。

科指曾跌最多7.45%，是2022年10月24日後最大跌幅，當日跌幅為10.74%。低見4773.13點，是9月30日4539.56點後最低。收市報4978.64點，是9月30日後收市新低，當日報4751.81點。第1日陰燭。

國指曾跌最多4.92%，是2022年10月24日後最大跌幅，當日跌幅為8.01%。低見7645.59點，是10月2日7578.98點後最低。收市報7914.16點，是9月30日後收市新低，當日報7509.79點。第1日陰燭。

個股表現

小鵬汽車（9868）上月交付智能電動車增39%至2.1萬輛，破單月紀錄。收報50.4元，跌8.36%。

阿里（9988）上季斥41億美元回購4.14億普通股。收報110元，跌4.43%。

金界（3918）首9個月博彩淨收入增一成至3.59億美元。收報3.7元，跌2.12%。

中信國際電訊（1883）：澳門電訊獲延特許合同一年，數據中心實體公司註冊資本1.5億澳門元。收報2.35元，跌1.26%。

澳門十一黃金周檔期首日旅客達13.83萬按年增近六成，港客減近27%。

濠賭股

新濠國際發展（0200）收報5.29元，跌5.54%。

美高梅中國（2282）收報12.2元，跌7.58%。

澳博（0880）收報2.98元，跌5.1%。

永利澳門（1128）收報6.96元，跌1.14%。

銀河娛樂（0027）收報39.2元，跌5.54%。

金沙中國（1928）收報20元，跌3.15%。

摩通警告繼續追內房 將面臨高風險。

內房

中海外（0688）收報17.54元，跌4.26%。

龍湖（0960）收報16.98元，跌9.49%。

華潤置地（1109）收報29.75元，跌6%。

非藍籌內房

合景泰富（1813）創52周高，見1.2元，收報0.83元，跌13.54%。

綠城中國（3900）創52周高，見11.72元，收報9.87元，跌9.12%。

寶龍地產（1238）創52周高，見1.27元，收報0.89元，跌15.24%。

萬科（2202）創52周高，見14.08元，收報11.86元，跌1.17%。

融創（1918）創52周高，見5.51元，收報3.63元，跌21.09%。

佳兆業（1638）創52周高，見0.73元，收報0.495元，跌20.16%。

龍光地產（3380）創52周高，見1.75元，收報1.24元，跌17.33%。

世茂集團（0813）創52周高，見3.54元，收報2.06元，跌26.69%。

雅居樂（3383）創52周高，見2.39元，收報1.64元，跌15.9%。

時代中國（1233）創52周高，見0.73元，收報0.6元，跌3.23%。

旭輝（0884）創52周高，見1元，收報0.67元，跌23.86%。

富力（2777）創52周高，見3.45元，收報2.46元，跌12.14%。

美的置業（3990）創52周高，見5.4元，收報4.78元，跌3.63%。

合生（0754）創52周高，見6.5元，收報4.75元，跌23.14%。

SOHO中國（0410）創52周高，見0.97元，收報0.9元，跌4.26%。

花樣年（1777）創52周高，見0.3元，收報0.202元，跌9.42%。

遠洋集團（3377）創52周高，見0.75元，收報0.53元，跌14.52%。

金地商置（0535）創52周高，見0.455元，收報0.35元，跌14.63%。

保利置業（0119）創52周高，見2.35元，收報1.99元，跌5.69%。

瑞安房地產（0272）創52周高，見0.95元，收報0.85元，跌10.53%。

首創鉅大（1329）收報0.55元，跌3.51%。

越秀地產（0123）收報7.31元，跌9.19%。

粤海置地（0124）收報0.495元，跌6.6%。

金茂（0817）創52周高，見1.8元，收報1.44元，跌12.73%。

明發（0846）收報0.225元，跌6.25%。

中海宏洋（0081）收報2.45元，跌2.39%。

中梁（2772）創52周高，見0.56元，收報0.315元，跌8.7%。

逆市升內房股

中國置業（0736）收報0.28元，升90.48%。

朗詩（0106）收報0.051元，升50%。

三巽控股（6611）收報0.15元，升17.19%。

中駿集團（1966）創52周高，見0.4元，收報0.335元，升9.84%。

融信中國（3301）創52周高，見2.19元，收報1.03元，升7.29%。

奧園（3883）創52周高，見0.9元，收報0.68元，升4.62%。

禹洲（1628）創52周高，見0.385元，收報0.27元，升3.85%。

招商局置地（0978）創52周高，見0.56元，收報0.44元，升3.53%。

新城發展（1030）創52周高，見3.48元，收報3.19元，升0.31%。

中資券商

中金（3908）創52周高，見19.78元，收報18.22元，跌0.11%。

中信証券（6030）創52周高，見30.1元，收報26.25元，跌8.38%。

華泰證券（6886）創52周高，見20.2元，收報17.9元，升12.58%。

中國銀河（6881）創52周高，見9.79元，收報9.36元，升3.43%。

光大證券（6178）創52周高，見11.22元，收報10.26元，跌0.39%。

招商證券（6099）創上市新高，見21.15元，收報17.6元，升6.67%。

廣發証券（1776）創52周高，見15.5元，收報13.94元，跌3.19%。

破頂股表現

破頂股包括，招商證券（6099）創上市新高，見21.15元，收報17.6元，升6.67%；耀才證券金融（1428）創上市新高，見3.11元，收報2.74元，跌5.19%；DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見9元，收報8.8元，升7.19%；德商產投服務（2270）創上市新高，見1.88元，收報1.84元，升2.79%；普樂師集團控股（2486）創上市新高，見10.54元，收報9.94元，升9.35%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見126.7元，收報126元，升1.45%；弘業期貨（3678）創上市新高，見5元，收報3.41元，升14.43%；中信建投証券（6066）創上市新高，見16.2元，收報13.18元，升0.76%；金茂源環保（6805）創上市新高，見1.5元，收報1.28元，升4.92%；小米集團-W（81810）創上市新高，見22.5元，收報21.85元，升0.69%；美團-W（83690）創上市新高，見189.6元，收報186.2元，升4.26%；ＰＰ中國基石（2803）創上市新高，見9.52元，收報9.52元，升0.16%；博時科創５０（2832）創上市新高，見37元，收報16.17元，升24.38%；ＧＸ恒生科技（2837）創上市新高，見7.07元，收報6.13元，跌3.69%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1095.35元，收報1095.3元，升0.01%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1071.95元，收報1071.95元，升0.05%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見13.3元，收報13.11元，跌0.61%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1150.7元，收報1150.7元，升0.06%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見564.45元，收報564.45元，升0.02%；ＰＰ中國基石－Ｕ（9803）創上市新高，見1.23元，收報1.23元，升0.65%；恒生Ａ股低碳－Ｒ（83122）創上市新高，見26.96元，收報26.96元，升0.6%；科倫博泰生物（6990）創上市新高，見201.6元，收報199.8元，升9.18%；升輝清潔（2521）創上市新高，見0.85元，收報0.46元，升5.75%；一脈陽光（2522）創上市新高，見34元，收報32.8元，跌0.61%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見180.2元，收報171.8元，升8.53%；鑫苑服務（1895）創52周高，見0.95元，收報0.81元，跌7.95%；碧桂園服務（6098）創52周高，見8.39元，收報7.55元，跌5.98%；佳兆業美好（2168）創52周高，見3.1元，收報2.81元，跌6.33%；保利物業（6049）創52周高，見40.65元，收報38.05元，跌4.52%；世茂服務（0873）創52周高，見1.82元，收報1.44元，跌11.66%；華潤萬象（1209）創52周高，見38.55元，收報36.25元，跌3.46%；恒大物業（6666）創52周高，見1.28元，收報1.03元，跌12.71%；融創服務（1516）創52周高，見3.18元，收報2.72元，跌4.56%。

破頂指數成份股包括，美團（3690）創52周高，見209.8元，收報205元，升3.96%；阿里健康（0241）創52周高，見6.3元，收報5.47元，跌11.06%；閱文（0772）創52周高，見35.5元，收報33.55元，跌4.01%；商湯（0020）創52周高，見1.9元，收報1.77元，跌4.32%；海爾智家（6690）創52周高，見33.85元，收報33.1元，跌1.19%；長和（0001）創52周高，見45.7元，收報44.85元，跌0.77%；友邦（1299）創52周高，見74.5元，收報71.75元，跌0.62%；中國人壽（2628）創52周高，見17.5元，收報16.94元，跌1.17%；中信（0267）創52周高，見9.85元，收報9.52元，跌1.86%；萬洲（0288）創52周高，見6.4元，收報6.25元，跌1.88%；招商銀行（3968）創52周高，見45.7元，收報45.35元，升3.78%；中生製藥（1177）創52周高，見4元，收報3.86元，跌3.02%；康師傅（0322）創52周高，見12.1元，收報12元，升2.39%；華潤萬象生活（1209）創52周高，見38.55元，收報36.25元，跌3.46%；。

破底股方面

14隻股份創上市新低，其中十隻包括，世紀娛樂國際（0959）低見0.162元，收報0.225元，跌7.02%；CHINANEWENERGY（1156）低見0.095元，收報0.099元，跌2.94%；INFINITY L&T（1442）低見0.216元，收報0.218元，跌2.68%；STERLING GP（1825）低見0.085元，收報0.091元，跌9%；多牛科技（1961）低見0.475元，收報0.495元，跌1%；高視醫療（2407）低見8.45元，收報9.68元，跌7.1%；濠暻科技（2440）低見0.81元，收報0.84元，跌16.83%；維太創科（6133）低見0.1元，收報0.17元，跌0.58%；CLASSIFIED GP（8232）低見0.224元，收報0.234元，跌11.7%；裕程物流（8489）低見0.125元，收報0.125元，跌4.58%。

13隻股份創52周低，其中十隻包括，鱷魚恤（0122）低見0.075元，收報0.075元，跌9.64%；永發置業（0287）低見3.45元，收報3.45元，無升跌；金利來集團（0533）低見0.86元，收報0.88元，跌1.12%；中國天然氣（0931）低見0.375元，收報0.385元，跌1.28%；雙樺控股（1241）低見0.05元，收報0.058元，跌1.69%；RAFFLESINTERIOR（1376）低見0.128元，收報0.14元，跌1.41%；亞積邦租賃（1496）低見0.085元，收報0.103元，跌2.83%；樂氏國際控股（1529）低見0.1元，收報0.106元，跌19.7%；中盈盛達融資擔保（1543）低見0.45元，收報0.6元，升30.43%；天長集團（2182）低見0.345元，收報0.375元，跌1.32%。

異動股

上升異動股，包括，太和控股（0718）創52周高，見0.19元，收報0.19元，升660%；富譽控股（8269）收報0.092元，升253.85%；迅捷環球控股（0540）創52周高，見0.325元，收報0.199元，升231.67%；恒盛地產（0845）創52周高，見0.046元，收報0.032元，升166.67%；中港石油（0632）創52周高，見1元，收報0.375元，升155.1%；吉星新能源（3395）收報0.4元，升140.96%；中國金石（1380）收報0.24元，升124.3%；鑫達投資控股（1281）創52周高，見0.111元，收報0.108元，升100%；盛京銀行（2066）收報1.8元，升95.65%；中國油氣控股（0702）創52周高，見0.2元，收報0.096元，升92%；中國置業（0736）收報0.28元，升90.48%。

下跌異動股，包括，源想集團（8401）收報0.125元，跌40.19%；愛世紀集團（8507）收報0.08元，跌35.48%；綠地香港（0337）創52周高，見0.99元，收報0.56元，跌29.11%；世茂集團（0813）創52周高，見3.54元，收報2.06元，跌26.69%；新華通訊頻媒（0309）收報0.061元，跌24.69%；中國三三傳媒（8087）收報0.092元，跌24.59%；COSMOPOL INT'L（0120）收報0.38元，跌24%；旭輝（0884）創52周高，見1元，收報0.67元，跌23.86%；合生（0754）創52周高，見6.5元，收報4.75元，跌23.14%。

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