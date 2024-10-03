今年首8個月計，零售業總銷貨價值按年跌7.7%；扣除價格變動後，總銷貨數量按年跌9.3%。

今年8月零售業總銷貨價值中網上銷售佔8%，其銷售價值的臨時估計為23億元，按年下跌0.5%。

單計今年8月，超級市場貨品銷貨價值跌3.6%；其他未分類消費品下跌5.0%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物跌24%；服裝跌13.4%；電器及其他未分類耐用消費品下跌2.8%；

汽車及汽車零件跌35.1%；百貨公司跌15.8%；燃料跌9.9%；傢具及固定裝置跌21.3%；鞋類、有關製品及其他衣物配件跌6.3%；中藥下跌11.9%；以及眼鏡店下跌17%。

此外，8月共有3個類別產品銷貨價值按年錄得升幅，食品、酒類飲品及煙草升0.2%；藥物及化妝品上升4.5%；書報、文具及禮品升3%。

政府發言人表示，八月零售表現受消費模式轉變、港元匯率偏高，以及較多市民在暑假外遊等因素影響，錄得按年下跌。展望未來，零售業短期內仍會面對挑戰，不過內地政府的多項惠港政策，以及港府提振市面氣氛、支持業界發展的多項措施，將會對零售業務有利。整體經濟繼續增長，市民的就業收入增加，加上港元匯率隨美國減息回軟，亦會為零售業帶來支持。

發言人又指，香港貿易發展局8月舉辦首屆「香港好物節」，協助本港企業提升品牌知名度，拓展內地電商業務。政府亦會繼續透過不同政策支援包括零售業在內的中小企業，例如「中小企業市場推廣基金」及「電商易」等，協助企業開拓市場，以及鼓勵企業升級轉型和發展電商業務，推動多元和新質生產力發展。

其他報道

野村陸挺：股市泡沫正在醞釀 未來幾周風險上升

肉肉大米插旗香港 沙田分店今開幕 冀藉港開拓商機

K Cash拓展日本融資渠道 獲18.2億日圓貸款支持業務發展

軟銀孫正義：不久將來就會誕生AI管家

Nvidia盤前升逾1% 黃仁勳：Blackwell晶片已全面投產

渣打料恒指最樂觀可觸及24500點 今日屬大漲小回

畢馬威：香港第三季新股集資排名躍升至全球第四

半日沽空金額減18% 恒生中國企業沽空減27%

「新興市場之父」麥樸思：中國股市重現生機

恒指半日跌700點 曾挫千點 成交1808億 減23%

港元拆息全線向上 貨幣總結餘減30億 1個月HIBOR創兩個月高 1周息升20點子

上日入境內地訪客減2% 續逾21萬人次 出境急增38%

券商股回軟 券商從業員疑似違規 部分券商叫停員工線上招攬新客開戶

OpenAI完成新一輪融資 估值達1570億美元

中國股市急升 吸引資金回流

巴菲特再減持3.38億美元美銀股份 持股下跌至10.2%

摩通警告繼續追內房 將面臨高風險

恒指倒跌逾500點 失守22000點 內房、中資證券股急回

恒指高開40點 科指跌0.7% 內房、中資券商續升

日圓隔晚急貶逾2% 石破茂稱經濟未準備好進一步加息

蔡崇信、Ares 據報將收購邁阿密海豚隊股權等資產

港股ADR升103點 夜期低水6點 北水續停

金龍指數創20個月最大升幅 美股上升 道指升39點

北水增持融創中國 減持建行