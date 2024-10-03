統計處公布，香港今年8月零售業總銷貨價值的臨時估計為292億元，按年跌10.1%，差過市場預期的跌9%。扣除價格變動後，今年8月零售業總銷貨數量的臨時估計按年跌11.8%。
今年首8個月計，零售業總銷貨價值按年跌7.7%；扣除價格變動後，總銷貨數量按年跌9.3%。
今年8月零售業總銷貨價值中網上銷售佔8%，其銷售價值的臨時估計為23億元，按年下跌0.5%。
單計今年8月，超級市場貨品銷貨價值跌3.6%；其他未分類消費品下跌5.0%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物跌24%；服裝跌13.4%；電器及其他未分類耐用消費品下跌2.8%；
汽車及汽車零件跌35.1%；百貨公司跌15.8%；燃料跌9.9%；傢具及固定裝置跌21.3%；鞋類、有關製品及其他衣物配件跌6.3%；中藥下跌11.9%；以及眼鏡店下跌17%。
此外，8月共有3個類別產品銷貨價值按年錄得升幅，食品、酒類飲品及煙草升0.2%；藥物及化妝品上升4.5%；書報、文具及禮品升3%。
政府發言人表示，八月零售表現受消費模式轉變、港元匯率偏高，以及較多市民在暑假外遊等因素影響，錄得按年下跌。展望未來，零售業短期內仍會面對挑戰，不過內地政府的多項惠港政策，以及港府提振市面氣氛、支持業界發展的多項措施，將會對零售業務有利。整體經濟繼續增長，市民的就業收入增加，加上港元匯率隨美國減息回軟，亦會為零售業帶來支持。
發言人又指，香港貿易發展局8月舉辦首屆「香港好物節」，協助本港企業提升品牌知名度，拓展內地電商業務。政府亦會繼續透過不同政策支援包括零售業在內的中小企業，例如「中小企業市場推廣基金」及「電商易」等，協助企業開拓市場，以及鼓勵企業升級轉型和發展電商業務，推動多元和新質生產力發展。
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